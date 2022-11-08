Гороскоп на 9 ноября: кого-то ждет солидная премия, а кого-то романтическое свидание при свечах

День, когда все заветные желания могут реализоваться.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший и благоприятный день, чтобы заняться продвижением своей карьеры. Вы давно заслуживаете на повышение, и в эту среду ваш начальник окончательно убедится в этом. На любовном фронте также солнечно: одиноких — ждет интересное знакомство, а семейных — приятные сюрпризы от вторых половинок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Несмотря, что среда — это только середина недели, организуйте небольшую вечеринку со своими друзьями вечером, или просто выберитесь куда-нибудь в кафе. Это поможет вам немного расслабиться и зарядиться положительной энергией на оставшуюся неделю. На работе вас ждет небольшая премия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет очень хороший день, если вы будете максимально активны. Чем больше вы будете заинтересованы в деле, тем лучше результат вы получите. Таким же активным стоит провести и вечер — устройте себе пробежку в парке, сходите покататься на роликах или коньках. Будьте уверены, вашей второй половинке, и детям, если ни у вас есть, очень понравится такое времяпровождение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не самый простой день ожидает вас в эту среду, однако положительный настрой и вера в успех собственного дела сделает его намного проще и веселее. Не думайте о плохом, и у вас все однозначно получится. Ближе к вечеру вас ждут очень хорошие новости от близких друзей. Не отказывайтесь от приглашений в госте или кафе. Такие встречи только поднимут вам настроение. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Огненный день у огненного знака. У вас будет очень много разной работы, и при чем различной сложности. Правильно все распланируйте, и у вас получится справиться со всем максимально быстро. Звезды подсказывают: это "проверка" от вашего начальника. От того как вы справитесь с этими заданиями зависит ваша карьера, а точнее получите вы повышение, или останетесь на прежнем месте.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Займитесь бытовыми вопросами в эту среду. День отлично подходит для проведения генеральной уборки, или даже начала ремонта. Не отказывайтесь от помощи родных и друзей, даже если это будут всего лишь советы. Они будут очень вам полезны, чтобы сделать все правильно. А вот с покупками, даже для ремонта, лучше повременить. Пока займитесь только планированием и расчетами. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Среда, 9 ноября, — это очень важный и ответственный день для вас, ведь от того, как он пройдет, зависит ваш успех в будущем. Настраивайтесь на позитив, и не бойтесь принимать важные решения. Обязательно прислушивайтесь к интуиции, своему опыту, и не бойтесь спрашивать совета у более опытных людей. Вечер проведите максимально расслаблено: примите ванну, почитайте книгу, или посмотри какую-нибудь веселую комедию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь успеть сделать максимум дел в первую половину дня, ведь именно в этот период вы будете максимально продуктивны. Старайтесь не оставлять дела на вечер или переносить их на другой день. Вечером ожидайте романтический сюрприз, в виде вкусного ужина, который вам приготовит ваша вторая половинка.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваш главный помощник и советник в эту среду — ваш внутренний голос. Слушайте только себя при принятии любых решений, и будьте уверенны, что они будут правильными. При этом внимательно слушайте, что вам будут говорить ваши коллеги или старшие родственники. Их опыт поможет вам в будущем

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день во всех сферах жизни. Вам будет вести как в личной жизни, так и на профессиональном поприще. Смело предлагайте свои идеи и высказывайте свое мнение на работе. Начальство отметит это, и обязательно вас вознаградит. Вечер стоит провести вне дома. Оправляйтесь на прогулку или выберитесь на посиделки с друзьями. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день, чтобы заняться планированием и разработкой новых проектов. Если вы давно думали, чтобы начать собственное дело — 9 ноября это именно тот день, когда можно и даже нужно вернуться к этой затее. Вечером вас ждут приятные новости и встречи. Вы будете очень рады, ведь вы не виделись с этим человеком очень давно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет достаточно много работы, однако это не помешает вам быть в приподнятом настроении, и не лишит вас желания провести этот вечер достаточно шумно. Устройте веселые посиделки с друзьями, займитесь активным отдыхом. Также в течение дня одинокие Рыбки смогут встретить человека, который станет важно частью их жизни. Звезды советуют внимательно смотреть по сторонам.