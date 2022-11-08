Гороскоп на 9 листопада: на когось чекає солідна премія, а на когось романтичне побачення при свічках

День, коли всі заповітні бажання можуть реалізуватися.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний та сприятливий день, щоб зайнятися просуванням своєї кар’єри. Ви давно заслуговуєте на підвищення, і цієї середи ваш начальник остаточно переконається в цьому. На любовному фронті також сонячно: на самотніх — чекає цікаве знайомство, а на сімейних — приємні сюрпризи від других половинок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Попри те, що середа — це лише середина тижня, організуйте невелику вечірку зі своїми друзями ввечері, або просто оберніться кудись у кафе. Це допоможе вам трохи розслабитися і зарядитися позитивною енергією на тиждень, що залишився. На роботі на вас чекає невелика премія.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекає дуже хороший день, якщо ви будете максимально активні. Чим більше ви будете зацікавлені у справі, тим кращий результат ви отримаєте. Таким же активним варто провести і вечір – влаштуйте собі пробіжку в парку, сходіть покататися на роликах чи ковзанах. Будьте впевнені, що вашій другій половинці, і дітям, якщо не у вас є, дуже сподобається таке проведення часу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не найпростіший день чекає на вас у цю середу, проте позитивний настрій і віра в успіх власної справи зробить його набагато простіше та веселіше. Не думайте про погане, і у вас все однозначно вийде. Ближче до вечора на вас чекають дуже хороші новини від близьких друзів. Не відмовляйтеся від запрошень у гості чи кафе. Такі зустрічі лише піднімуть вам настрій. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вогняний день біля вогняного знака. У вас буде дуже багато різної роботи, і до чого різної складності. Правильно все розплануйте, і вам вдасться впоратися з усім максимально швидко. Зірки нагадують: це "перевірка" від вашого начальника. Від того, як ви впораєтеся з цими завданнями, залежить ваша кар’єра, а точніше отримаєте ви підвищення, або залишитеся на колишньому місці.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Займіться побутовими питаннями цього середовища. День чудово підходить для проведення генерального прибирання або навіть початку ремонту. Не відмовляйтеся від допомоги рідних і друзів, навіть якщо це будуть лише поради. Вони будуть дуже корисні, щоб зробити все правильно. А ось із покупками, навіть для ремонту, краще почекати. Поки займіться лише плануванням та розрахунками. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Середа, 9 листопада, це дуже важливий і відповідальний день для вас, адже від того, як він пройде, залежить ваш успіх у майбутньому. Налаштовуйтесь на позитив і не бійтеся приймати важливі рішення. Обов’язково прислухайтеся до інтуїції, свого досвіду, і не бійтеся запитувати поради у досвідченіших людей. Вечір проведіть максимально спокійно: прийміть ванну, почитайте книгу, або подивися якусь веселу комедію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся встигнути зробити максимум справ у першу половину дня, адже саме в цей період ви будете максимально продуктивні. Намагайтеся не залишати справи на вечір або переносити їх на інший день. Увечері чекайте на романтичний сюрприз, у вигляді смачної вечері, яку вам приготує ваша друга половинка.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваш головний помічник і радник цього середовища — ваш внутрішній голос. Слухайте тільки себе при ухваленні будь-яких рішень, і будьте впевнені, що вони будуть правильними. При цьому уважно слухайте, що вам будуть говорити ваші колеги чи старші родичі. Їхній досвід допоможе вам у майбутньому

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день у всіх сферах життя. Вам вестиме як в особистому житті, так і на професійній ниві. Сміливо пропонуйте свої ідеї та висловлюйте свою думку на роботі. Начальство відзначить це і обов’язково вас винагородить. Вечір варто провести поза домом. Вирушайте на прогулянку або оберніться на посиденьки з друзями. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки ?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день, щоб зайнятися плануванням та розробкою нових проєктів. Якщо ви давно думали, щоб розпочати власну справу — 9 листопада це саме той день, коли можна і навіть потрібно повернутися до цієї витівки. Увечері на вас чекають приємні новини та зустрічі. Ви будете дуже раді, адже ви не бачилися з цією людиною дуже давно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає досить багато роботи, проте це не завадить вам бути в піднесеному настрої, і не позбавить вас бажання провести цей вечір досить галасливо. Влаштуйте веселі посиденьки з друзями, займіться активним відпочинком. Також протягом дня самотні Рибки зможуть зустріти людину, яка стане важливою частиною їхнього життя. Зірки радять уважно дивитися на всі боки.