Страна "выйдет из прошлого": экстрасенс предвидела судьбу Украины

По словам астроэксперта, наше государство ждет масштабное восстановление

Чем завершится для Украины война с российским оккупантом — вопрос, который интересует всех украинцев. Обнадеживающий прогноз дала экстрасенс Мария Тихая.

Эксперт в области тарологии рассказала в интервью YouTube-каналу "ТОР", что, согласно раскладу карт Таро, Украина "выйдет из прошлого".

По словам экстрасенса, по-прежнему уже никогда не будет — как в экономической сфере, так и в ментальном состоянии украинцев.

Также Мария Тихая сообщила, что после победы будет происходить масштабное восстановление. К политике придут новые молодые лица, который будут развивать страну.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.