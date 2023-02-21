Начнутся большие завоевания: астролог ответил, будет ли долго длиться война

По прогнозам астроексперта, окончательно война не закончится в 2023 году

Известный астролог и нумеролог Владимир Бадиян рассказал, как долго будет длиться война в Украине. По словам астроэксперта, окончание военных действий не прекратиться в 2023 году. Этой версии придерживаются и многие аналитики.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife Бадиян заявил, что все может завершиться через два года, а именно в 2025-м. Астролог уточнил, что до этого времени интенсивных боев уже не будет, так как переломный момент в войне уже начался 12 февраля, и продлится он до 23 марта этого года.

"Острая военная фаза должна закончиться в этом, 2023-м году… Самая важная и решающая фаза с конца марта начнется. Тогда начнутся и большие завоевания", — заявил Владимир Бадиян.

Также эксперт предсказал ВСУ большие победы на поле боя. Нашим защитникам удастся отбить оккупированные территории.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.