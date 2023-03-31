"Будут сражаться за кость": таролог Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление

Астроэксперт сделала очередной прогноз по войне россии против Украины

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала, может ли в ближайшее время произойти очередное наступление россии на Украину.

В интервью unian астроэксперт заявила, что кровавый диктатор владимир путин еще не разочаровался в войне. По словам Хомутовской, президент страны-агрессорши считает, что у рф еще много ресурсов. Однако вскоре в Москве возникнут проблемы, поскольку российские политики будут бороться за власть между собой.

"Будет сопротивление во время нашего контрнаступления, ситуация будет нагнетаться. Но вместе с тем будут проблемы внутри Кремля. В связи с тем, что высокопоставленные люди сразятся за кость (власть), они сами начнут разваливать страну", — рассказала таролог.

Ранее украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда война в Украине придет к своей развязке. По словам астроэксперта, тяжелое время в ВСУ продолжается, будут потери с обеих сторон, однако в это время Украина получит огромную военную помощь, которая изменит все.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.