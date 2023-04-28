Экстрасенс назвала три сценария окончания войны в Украине: "Есть все шансы увидеть финишную прямую"

Первый вариант — самый оптимистичный

Украинский экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, продолжится ли война в Украине в 2024 году. Она считает, что есть три варианта развития событий.

Об этом Сейраш заявила на своем YouTube-канале. По ее словам, согласно первому сценарию, если весной все будет идти очень хорошо, то уже в середине лета мы видим результат, который ставит россию в тупик, и мы в шоколаде. Дальше будут идти переговоры.

Также шаманка озвучила еще два сценария окончания войны. Согласно второму варианту, будет происходить все то же самое, но ближе к зиме. Согласно третьему сценарию, война переползет на 2024 год, где-то до весны точно.

"При правильных действиях, при шевелении наших партнеров у нас есть все шансы увидеть в этом году финишную прямую", — подчеркнула Сейраш.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий предрек быструю победу Украины в войне с россией при условии, что украинцы наконец-то избавятся от влияния УПЦ МП. Также астроэксперт заявил, что в 2023 году есть вероятность отмены военного положения в стране.

Недавно экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По его словам, путин работает с магическими ритуалами, а также назвал президента рф падлом и демоном.