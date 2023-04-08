"Нужно избавиться от этой черноты": экстрасенс предрек быструю победу Украины при одном условии

По словам Шептицкого, будут попытки подрывать Украину изнутри из-за выселения УПЦ МП

Скандалы с УПЦ МП только набирают обороты. Из-за их работы на кремль украинцы высказываются за выселение пророссийских священнослужителей с территории Киево-Печерской лавры, а за скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес), отмеченный совсем не монашеской жизнью, наконец-то взялась СБУ.

О том, что окончание войны и победу Украины ускорит избавление от служителей церкви, у которых, как оказалось, имеются паспорта страны-агрессорши рф, заявил в интервью unian украинский экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

"Не вижу чего-то очень страшного, но будут попытки подрывать Украину изнутри из-за выселения УПЦ МП. Однако оно будет происходить и в дальнейшем. Чем быстрее мы избавимся от всей этой "черноты", тем быстрее наступит наша победа", — сказал астроэксперт.

Также Шептицкий отметил, что уже в этом году есть вероятность отмены военного положения, которое было введено сразу после полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну. Вместе с ним будет отменен и комендантский час.

Ранее украинский астролог Владимир Бадиян рассказал, что ожидает Украину после войны с российским агрессором. По словам астроэксперта, для нашей страны в ближайшем будущем откроется "окно возможностей", власть изменится.