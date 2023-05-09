Начнется сильнейшее наступление: астролог назвала месяц, когда ВСУ достигнут ощутимых результатов на фронте

По словам Юлии Погорельченко, напряжение будет только расти

Украинский астролог Юлия Погорельченко рассказала, когда начнется контрнаступления украинских военных и освобождение оккупированных россиянами территорий Украины.

В своем блоге в Инстаграме астроэксперт отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил будет до августа 2023 года, тогда можно ждать серьезные результаты.

"В плане развития военной ситуации то напряжение будет только расти (наше контрнаступление будет продолжаться до августа), там уже будут очень важные и видимые результаты для нас", — считает Юлия Погорельченко.

Также астролог добавила, что неделя с 8 по 14 мая идеально подходит для подготовки к решительным действиям. Вторник и последующее дни могут быть достаточно напряженными.

"Итог всех идей, планов, проектов, которые появлялись за последние недели. Неделя подготовки для решительных действий. 9,11,13 мая будут наиболее напряжены. Вторник и среда могут удивить вас разными неожиданностями", — заявила астроэксперт.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.