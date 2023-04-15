Украина "жарит" глобально: экстрасенс Гордеев рассказал, что ждет оккупантов в ближайшее время

Астроэксперт видит освобождение многих территорий

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время — про успехи ВСУ, ожидания от контрнаступления и неудачи российских захватчиков.

В интервью unian астроэксперт заявил, что Украина стоит в правильной позиции, имеет хорошую энергию и силу. Тарологу выпала карта "Солнышко", а это означает, что украинская армия начала "жарить" глобально и сильно по всем направлениям, будут активно освобождаться территории. Не так будет везти оккупантам.

"россия и в дальнейшем, к сожалению, будет обстреливать города, но уже не с такой уверенностью. Сейчас они готовятся отбиваться, потому что знают, что контрнаступление их "накроет". Они аккумулируют свои снаряды, но у них это не получается. Потому что те бои, которые происходят, они очень жестокие. Оккупанты понимают, что истощают свой ресурс", — сказал Макс Гордеев.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий предрек быструю победу Украины в войне с россией при условии, что украинцы наконец-то избавятся от влияния УПЦ МП. Также астроэксперт заявил, что в 2023 году есть вероятность отмены военного положения в стране.