"Бердянск, Энергодар — пора домой": астролог предвидела возвращение ВСУ оккупированных рф городов

Также астроэксперт назвала активный период обмена пленными

Украинский астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины и рассказала, какие территории уже совсем скоро будут возвращены украинской армией в ходе контрнаступление.

В интервью "Главреду" астроэксперт заявила, что обстрелы россиянами будут продолжаться, это их новая тактика. Также она добавила, что уже есть территории, которые будут совсем скоро возвращены.

"Наши территории потихоньку будут возвращаться домой. Контрнаступление идет полным ходом. Бердянск, Энергодар, Токмак и вся эта область — пора домой", — сообщила прогноз Ангелина Вакулина.

Кроме того, по словам астролога, в июне и июле будет активно происходить обмен пленными. "Обмены будут частыми, переговоры ведутся. Будут возвращаться домой потихоньку", — рассказала астроэксперт.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также астролог Яна Тимощук рассказала, закончится ли война с россиянами в 2023 году. Согласно ее прогнозу, с июля начнется победоносный период для Украины.