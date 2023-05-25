Сорвет ли россия украинское контрнаступление: известный астролог дал четкий ответ

Влад Росс рассказал о единственном варианте, который остался у рф

Известный украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и рассказал, будет ли агрессивной реакция российских оккупантов на контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте.

В интервью unian астроексперт заявил, что если бы россияне и хотели бы мстить, система Patriot работает отлажено. По словам Росса, украинцам сейчас не грозит применение рф ядерного оружия, хотя еще некоторое время назад, признается астролог, он боялся его больше всего.

"Все, мы перешли рубикон, когда оно могло быть применено. Мы отобьем абсолютно все атаки", — заверил он.

По словам астролога, у оккупантов остался единственный вариант, но и он окажется проигрышным. "Единственный вариант, который остался у рф, — прорвать наш фронт в степях, но там никто не живет. Поэтому угрозы для мирного населения нет", — отметил Влад Росс.

Ранее украинский астролог рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.

Также Влад Росс рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.