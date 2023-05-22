"Армия рф всегда терпела поражения": астролог назвал два сценария завершения боевых действий в 2023 году

В лучшем случае, вывод российских войск с Украины произойдет до октября-ноября

Известный украинский астролог Влад Росс сделал новый прогноз, где рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в этом году. Ранее о дате капитуляции российских оккупантов рассказал экстрасенс Дмитрий Дульский.

Росс в интервью unian заявил, что есть два сценария — один оптимистичный, второй более пессимистичный. Но в обоих случаях россии гарантировано поражение.

"Да, все закончится в тот момент, когда умрет путин. Очень благоприятный момент для его убийства — в ночь солнцестояния, когда Марс сойдется с Луной в доме его смерти. С 21 на 22 июня идеально совершить ритуальное убийство", — сказал астролог, комментируя самый оптимистичный сценарий развития событий.

В более пессимистичном прогнозе кремлю грозит дворцовый переворот: "16 мая Юпитер (планета счастья и успеха — ред.) вошел в знак Тельца (знак Украины — ред.). Это негативно скажется на россии. В предыдущий раз, когда Юпитер был в Тельце, умер Сталин. При такой же небесной комбинации "сняли" Хрущева. Подобных ситуаций было масса, когда армия рф терпела поражение при таком расположении планет".

Влад Росс добавил, что вывод российских войск с наших территорий произойдет, в лучшем случае, до октября-ноября этого года, в худшем — до мая 2024-го.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.