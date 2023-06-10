Победа или новая фаза? Таролог назвала два возможных сценария развития войны в Украине

По прогнозам Яны Тимощук, боевые действия могут завершиться в течение 8 месяцев

После того как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, возможны два сценария развития войны в Украине. В первом случае могут начаться новые этапы боевых действий. Либо они могут закончиться в течение восьми последующих месяцев.

Об этом в интервью unian рассказала украинский таролог Яна Тимощук. По ее словам, действия президента Украины Владимира Зеленского оказывают негативное влияние на кровавого российского диктатора владимира путина. "Простые россияне" испытывают негодование по этому поводу.

Однако, после разрушения ГЭС, Украина имеет все шансы достичь успешного соглашения с другими государствами, что способствует ускорению победы над российской агрессией.

"Есть два сценария развития событий – либо активные боевые действия закончатся в течение восьми месяцев, либо пойдет "обнуление" и будет новая фаза войны. Но, согласно карте "Отшельник", за нами сила, поэтому мы в любом случае будем праздновать победу", – заявила таролог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему никто не верил, что оккупанты взорвут Каховскую ГЭС. Жители Херсона рассказали, что плотину заминировали еще осенью 2022 года и россияне понимали, что больше всего пострадает оккупированная территория, в частности, Крым останется без воды.