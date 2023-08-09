Гороскоп на 10 августа: четверг обещает неожиданные встречи и приятные сюрпризы

В этот день нужна энергия для решения рабочих вопросов, но вечером появится возможность немного отдохнуть

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг 10 августа. Узнайте, что обещают звезды 12 представителям зодиакального круга в этот день и как привлечь удачу в свою жизнь.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Четверг принесет Овнам приятные подарки по поводу и без от близких людей. Радостные эмоции обеспечат позитивный настрой на весь будний день. В работе сегодня все будет ладиться, удастся хорошо проявить себя в новом проекте. Не зря астрологи называют Овнов везунчиками августа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С раннего утра вас закружит в круговороте хлопот. К планам на этот день добавятся неожиданные задачи. Во второй половине дня предстоит столкнуться с неприятным для вас человеком. К вечеру вы почувствуете себя уставшим, но возможность для перезагрузки найдется не раньше выходных.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваш любимый человек удивит вас внезапным предложением. Вы можете отправиться в незапланированную поездку, которая отвлечет от трудовых будней. Сегодня ваши запасы энергии пополняться, вы почувствуете бодрость и вдохновение. Хороший момент для построения планов на ближайшие дни.

Рак (22 июня — 22 июля)

На работе в этот четверг вас ждут сюрпризы, но это могут быть как приятные известия, так и некомфортные для вас задачи. Астрологи не советуют полагаться на коллег, а рекомендуют рассчитывать только на собственные силы. К концу дня напряжение, которое вы будете ощущать, пойдет на спад.

Лев (23 июля — 23 августа)

Четверг запомнится встречей со старым знакомым. Вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно беспокоили. Главное не потеряйтесь в размышлениях, пока находитесь на рабочем месте. Вечер неожиданно подарит пару часов релакса и времяпровождения наедине с самим собой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы услышите в этот четверг долгожданную новость. Полученная информация может перевернуть вашу жизнь. Родные в этот четверг порадует вниманием и поддержкой. Найдите сегодня возможность провести время в кругу близких людей, это поможет "подзарядиться" перед важными событиями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Четверг засыплет вас рабочими задачами. Сил уйдет много, но результат вас порадует. С коллегами сегодня могут возникнуть споры, однако будьте уверены в своей правоте, к вам точно прислушаются. Любые нежелательные сюрпризы в личной или деловой жизни устраняйте с помощью дипломатии. К слову, в августе звезды обещают Весам богатство.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день возможны трудности в финансовом плане. Не бойтесь обращаться за помощью к надежным людям и проверенным партнерам. Во второй половине дня ваши дела улучшатся. Вечером выпадет шанс отвлечься от работы в приятной компании.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Четверг неожиданно окажется романтическим и приятным. У вас с вашей половинке незапланированно освободится время для совместной прогулки. День подарит восхитительные впечатления и море любви. Какие-то рабочие планы придется отложить, но вы об этом не пожалеете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День пойдет наперекосяк из-за внезапных изменений в вашем распорядке дня. Придется бросить все силы на решение вопросов, связанных с домом, детьми и семьей. К вечеру вы будете ощущать себя выжатым лимоном, поэтому важно дать себе время для перезагрузки в ближайшее время.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В четверг будьте внимательны к знакам вселенной, которая готовит для вас сюрпризы. Прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг люди, есть вероятность поступления значимой для вас информации. После напряженной обстановки утром вторая половина дня пройдет более расслаблено.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваша половинка в этот четверг подготовила для вас сюрприз. Затея застанет вас врасплох, но вы тут же переключитесь с рабочей на романтическую ноту. Постарайтесь строить отношения не в ущерб карьере. Так или иначе, астрологи озвучивают для Рыб счастливый любовный гороскоп на август.