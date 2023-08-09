Гороскоп на 10 серпня: четвер обіцяє несподівані зустрічі та приємні сюрпризи

Цього дня потрібна енергія для вирішення робочих питань, але ввечері з’явиться можливість трохи відпочити

Видання "Телеграф" оприлюднює гороскоп для всіх знаків Зодіаку на четвер 10 серпня. Дізнайтеся, що обіцяють зірки 12 представникам зодіакального кола цього дня і як залучити удачу в своє життя.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Четвер принесе Овнам приємні подарунки з приводу та без від близьких людей. Радісні емоції забезпечать позитивний настрій на весь день. У роботі сьогодні все ладнатиметься, вдасться добре проявити себе в новому проєкті. Не дарма астрологи називають Овнів везунчиками серпня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

З раннього ранку вас закрутить у кругообігу клопоту. До планів цього дня додадуться несподівані завдання. У другій половині дня доведеться зіткнутися з неприємною для вас людиною. Ближче до вечора ви відчуєте себе втомленим, але можливість перезавантаження знайдеться не раніше вихідних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша кохана людина здивує вас раптовою пропозицією. Ви можете вирушити у незаплановану поїздку, яка відверне від трудових буднів. Сьогодні ваші запаси енергії поповнюються, ви відчуєте бадьорість та натхнення. Гарний момент для побудови планів на найближчі дні.

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі цього четверга на вас чекають сюрпризи, але це можуть бути як приємні звістки, так і некомфортні для вас завдання. Астрологи не радять покладатися на колег, а радять розраховувати лише на власні сили. До кінця дня напруга, яку ви відчуватимете, піде на спад.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Четвер запам’ятається зустріччю зі старим знайомим. Ви знайдете відповіді на запитання, які вас давно непокоїли. Головне не загубіться у роздумах, поки перебуваєте на робочому місці. Вечір несподівано подарує пару годин релаксу та проведення часу наодинці з самим собою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви почуєте цього четверга довгоочікувану новину. Отримана інформація може перевернути ваше життя. Рідні цього четверга порадують увагою та підтримкою. Знайдіть сьогодні можливість провести час у колі близьких людей, це допоможе "зарядитися" перед важливими подіями.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Четвер засипле вас робочими завданнями. Сил піде багато, але результат вас потішить. З колегами сьогодні можуть виникнути суперечки, проте будьте певні у своїй правоті, до вас точно дослухаються. Будь-які небажані сюрпризи в особистому чи діловому житті усувайте за допомогою дипломатії. До слова, у серпні зірки обіцяють Терезам багатство.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня можливі труднощі у фінансовому плані. Не бійтеся звертатися за допомогою до надійних людей та перевірених партнерів. У другій половині дня ваші справи покращаться. Увечері випаде шанс відволіктися від роботи у приємній компанії.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Четвер несподівано виявиться романтичним та приємним. У вас із вашою половинкою незаплановано звільниться час для спільної прогулянки. День подарує чудові враження і море кохання. Якісь робочі плани доведеться відкласти, але ви про це не пошкодуєте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День піде навперейми через раптові зміни у вашому розпорядку дня. Доведеться кинути всі сили на вирішення питань, пов’язаних із будинком, дітьми та сім’єю. До вечора ви почуватиметеся вичавленим лимоном, тому важливо дати собі час для перезавантаження найближчим часом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У четвер будьте уважні до знаків всесвіту, який готує для вас сюрпризи. Прислухайтеся до того, що говорять навколо люди, є ймовірність надходження значущої інформації. Після напруженої ситуації вранці друга половина дня пройде більш розслаблено.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ваша половинка цього четверга підготувала для вас сюрприз. Витівка застане вас зненацька, але ви відразу перемкнетеся з робочої на романтичну ноту. Намагайтеся будувати стосунки не на шкоду кар’єрі. Так чи інакше, астрологи озвучують для Риб щасливий любовний гороскоп на серпень.