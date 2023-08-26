Карма работает против него, заявил Макс Гордеев

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, что российский пропагандист владимир соловьев добился значительных финансовых успехов благодаря распространению манипулятивной информации в интересах кремля. Однако за этим материальным процветанием стоят серьезные проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния.

Об этом астроэксперт рассказал в эфире программы "Ранок у великому місті", передают "Факты". По словам Гордеева, у пропагандиста сейчас много денег, но души уже нет.

"Сейчас я вижу финансовое состояние, очень много. Но у него большие проблемы с нервной системой. Как видим, карма работает против него, энергетически он сам себя уничтожает", — сказал мольфар.

Жадность соловьева, как отмечает Гордеев, станет его роковой петлей, это предсказуемая сюжетная линия. Он сегодня обладает значительным богатством в плане психологических проблем со здоровьем.

Также Макс Гордеев рассказывал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Ему осталось недолго.