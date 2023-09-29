"У путина сдают нервы": мольфар предрек ликвидацию шойгу из-за войны в Украине

На "концерте кобзона" до пригожина может присоединиться и министр обороны рф

Известный экстрасенс, мольфар и таролог Макс Гордеев только недавно рассказывал про заказную смерть главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Теперь на "концерт кобзона" может попасть глава минобороны россии сергей шойгу.

В немилость кровавого диктатора владимира путина шойгу попал из-за глобальных неудач на фронте. шойгу буквально висит на волоске, сказал экстрасенс в эфире программы "Ранок у великому місті".

"Он (шойгу — ред.) очень многое пообещал сделать, многое не сделал, а у путина уже сдают нервы. Сейчас он стоит стабильно, но находится очень близко к тому, что его могут ликвидировать", — заявил Гордеев.

По словам мольфара, министр обороны рф прекрасно знает о фиаско российской армии, однако докладывает диктатору совершенно иную информацию: "путин скоро узнает об этой информации. И если его не удовлетворит эта история, то очень велика вероятность того, что шойгу "порешают".

Ранее мольфар отметил, что на самом деле стало с пригожиным в самолете. Он выразил сомнение, что гибель главы ЧВК "Вагнер" произошла из-за авиакатастрофы, и предположил, что тело пригожина могли оставить на месте падения самолета среди обломков.