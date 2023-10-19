Укр

Пытается хоть как-то дожить: мольфар раскрыл план путина — и это не победа рф

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 19 октября 2023, 09:32
Кровавый диктатор владимир путин. Фото Скриншот видео

По словам Гордеева, у диктатора очень сильная паранойя

Президент россии владимир путин понял, что давно проиграл войну против Украины, и теперь пытается остаться в истории как еще один кровожадный правитель.

В эфире программы "Ранок у великому місті" украинский мольфар и экстрасенс Макс Гордеев заявил, что кровавый диктатор не верит в победу россии. Все, что ему остается, — уничтожить столько, сколько он сможет.

"Не делайте иллюзий о том, что он верит в победу. Его задача — уничтожить столько, сколько он сможет. Путин хочет войти в историю, как это сделали Ленин и Сталин — фанатическая история", — сказал известный мольфар.

Также он заявил, что у путина серьезные проблемы с нервной системой: "Он не верит в победу — пытается хоть как-то дожить. Вижу у него серьезные проблемы с нервной системой — очень сильная паранойя. Он хочет победить, но понимает, что за Украину стало слишком много людей и стран".

Ранее украинский астролог Влад Росс предвидел распад страны-агрессорши, а также смерть президента россии владимира путина. Октябрьский коридор затмений может привести к смене власти в москве или даже к политическим переворотам.

Теги:
#Россия #Война #Владимир Путин #Астрология #Максим Гордеев