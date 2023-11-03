Китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков Восточного Зодиака: к чему готовиться

Что выйдет на ваш первый план — любовь, семья или карьера

Ноябрь обладает уникальной энергетикой и атмосферой, которая по-разному влияет на нашу жизнь. Какие-то знаки восточного календаря разбогатеют в ноябре, кому-то нужно быть осторожным с финансами, а кому-то — воздержаться от принятия быстрых решений.

Некоторым знакам стоит сконцентрироваться на своей работе, другим — уделять больше внимания творческой сфере и своим близким. Эта дорожная карта поможет вам пройти через этот месяц с осознанием и пониманием.

Все знаки по годам — восточный гороскоп

Кролик (2023, 2011, 1999, 1975, 1963, 1951)

Ожидайте карьерного роста, продвижения по службе или признания за ваш тяжелый труд. В финансовом отношении вы можете получить неожиданную прибыль или выгодное предложение. В то же время семейные или романтические отношения могут отойти на второй план, поскольку ваше внимание сместится на рабочий круг общения. Обязательно сообщите о своих приоритетах своим близким. Будьте открыты к новым перспективам — вы можете найти новые интересы.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952)

Не убегайте от реальности — сбалансируйте свое желание одиночества со своими реальными обязательствами. В этом месяце усилится ваша жажда знаний и самосовершенствования, а в романтической сфере — всплыть скрытые чувства. Могут вновь открыться старые раны, но это — шанс на исцеление. Ваша карьера может отойти на второй план, но эта пауза необходима. Используйте это время для просмотра своих профессиональных целей и стратегий.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953)

В этом месяце используйте энергию для достижения личных целей и формирования новых целей. Доверяйте своим инстинктам, они вас не подведут. Если вы одиноки, этот месяц дает хороший шанс на появление родственной души — будьте открыты к новым знакомствам. В финансовом плане вы можете столкнуться с неожиданной удачей, но не позволяйте этому соблазнить вас на импульсивные траты. Лучше сохраните на долгосрочную перспективу.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954)

Будьте осторожны с финансами и избегайте ненужных рисков. Сосредоточьтесь на долгосрочных стратегиях, обеспечивающих стабильность и рост. Также будьте более напористыми в своей профессиональной жизни. Если вы рассчитываете на повышение или новую возможность работы, пора действовать. Однако помните о сохранении равновесия и не становитесь слишком агрессивными в поисках. Семейные отношения будут более гладкими, если вы примете свою дипломатическую сторону.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955)

Работаете ли вы над крупным проектом, продолжаете образование или просто пытаетесь донести свою точку зрения, ваши слова будут иметь дополнительный вес. Обращайте внимание на детали в своей работе, так как сейчас время, когда точность и аккуратность будут иметь наибольшее значение. Этот месяц — отличное время для расширения ваших профессиональных связей. Посещайте семинары, мастер-классы или онлайн-мероприятия, где вы можете учиться и встречаться с единомышленниками, разделяющими ваши интересы. На личном фронте будет все более-менее гладко.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956)

Обратите внимание на свое здоровье, поскольку потенциальной проблемой может стать неожиданный стресс. Регулярные физические упражнения и здоровое питание помогут вам оставаться в лучшей форме. Если вы ищете работу, это отличное время для рассылки резюме и общения. Возможности могут прийти из неожиданных мест, поэтому будьте готовы к переменам. Пересмотрите свой распорядок дня и внесите необходимые изменения, чтобы повысить производительность и сохранить баланс между работой и личной жизнью. Работа с коллегами может принести ценные результаты.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957)

Будьте внимательны и не позволяйте своему эгоизму омрачать ваши отношения. Не забывайте быть добрыми и внимательными к окружающим. Ищите возможности, которые позволят вам совместить карьерные цели с семейной жизнью или романтическими отношениями. Одиноким людям ноябрь обещает новую встречу. Используйте свою заботливую сторону и на работе. Став наставником или оказав поддержку коллегам, вы сможете завоевать уважение и построить более прочные профессиональные отношения.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958)

Ваше благополучие станет основой, на которой смогут процветать все остальные аспекты вашей жизни. Проводите время с близкими, заботьтесь о своем ближайшем окружении и не стесняйтесь обращаться за поддержкой, когда вам это нужно. Вы, скорее всего, добьетесь успеха, привнося творческий подход в свою работу, независимо от того, являетесь ли вы художником, предпринимателем или работаете в более традиционной области. Дайте волю своему воображению. Не бойтесь идти на рассчитанный риск, но имейте запасной план.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959)

Если вы ищете новые профессиональные связи, это благоприятное для этого время. Вы можете встретить людей, которые разделяют ваше видение и могут помочь вам достичь новых высот в карьере. Что касается переговоров или контрактов, действуйте осторожно. Прочтите мелкий шрифт, проконсультируйтесь с экспертами и убедитесь, что вы полностью понимаете условия, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Найдите баланс между личной и профессиональной жизнью.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

В этом месяце вы почувствуете всплеск интенсивности в личной и финансовой жизни. Это может быть время для общих дел и углубления эмоциональных связей с кем-то особенным. Используйте эту энергию, чтобы инвестировать в свое самосовершенствование, будь то через личное развитие или финансовое планирование. Вы на пути к овладению своей жизнью, и благодаря дисциплине и настойчивости вы добьетесь значительного прогресса. В профессиональной сфере убедитесь, что ваши карьерные перспективы хорошие.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

В этом месяце у вас может появиться значительная возможность карьерного роста. Некоторые из вас могут получить признание за ваш упорный труд и самоотверженность. Однако будьте готовы принимать трудные решения. Сбалансировать личные стремления с семейными и рабочими обязанностями может быть затруднительно. Одиноким стоит принять изменения и получить новый опыт, поскольку в этом месяце — высокий шанс встретить кого-то интересного. Совместные усилия с друзьями или коллегами могут дать положительные результаты.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

В финансовом плане вы можете почувствовать прирост дохода, но будьте осторожны с расходами, поскольку приближается праздничный сезон. Подумайте, чтобы пройти новые курсы или расширить свою базу знаний. Эти усилия могут привести к увлекательным карьерным возможностям. Для одиноких людей выход в общество может привести к значимой связи. Также благоприятный период, чтобы наконец-то заняться своим здоровьем и решить те вопросы, которые вы давно откладывали.

Если китайский гороскоп нарисовал для вашего знака не самые радужные перспективы, не спешите унывать! Возможно, в этом месяце положительный вектор для вас установит астрологический гороскоп на ноябрь 2023.