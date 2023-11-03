Китайський гороскоп на листопад для всіх знаків Східного Зодіаку: до чого готуватись

Що вийде на ваш перший план — кохання, сім’я чи кар’єра

Листопад має унікальну енергетику та атмосферу, яка по-різному впливає на наше життя. Якісь знаки східного календаря розбагатіють у листопаді, комусь треба бути обережним із фінансами, а комусь — утриматися від ухвалення швидких рішень.

Деяким знакам варто сконцентруватися на своїй роботі, іншим — приділяти більше уваги творчій сфері та своїм близьким. Ця дорожня карта допоможе вам пройти через цей місяць з усвідомленням та розумінням.

Усі знаки за роками – східний гороскоп

Кролик (2023, 2011, 1999, 1975, 1963, 1951)

Чекайте на кар’єрне зростання, просування по службі або визнання за вашу важку працю. У фінансовому плані ви можете отримати несподіваний прибуток або вигідну пропозицію. Водночас сімейні чи романтичні стосунки можуть відійти на другий план, оскільки ваша увага зміститься на робоче коло спілкування. Обов’язково повідомте про свої пріоритети своїм близьким. Будьте відкриті до нових перспектив, ви можете знайти нові інтереси.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952)

Не тікайте від реальності — збалансуйте бажання самотності зі своїми реальними зобов’язаннями. Цього місяця посилиться ваша жадоба до знань і самовдосконалення, а в романтичній сфері — можуть спливти приховані почуття. Можуть знову відкритися старі рани, але це шанс на зцілення. Ваша кар’єра може відійти на другий план, але ця пауза потрібна. Використовуйте цей час для перегляду своїх професійних цілей та стратегій.

Змія (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953)

Цього місяця використовуйте енергію для досягнення особистих цілей та формування нових цілей. Довіряйте своїм інстинктам, вони вас не підведуть. Якщо ви самотні, цей місяць дає добрий шанс на появу спорідненої душі – будьте відкриті до нових знайомств. У фінансовому плані ви можете зіткнутися з несподіваним успіхом, але не дозволяйте цьому спокусити вас на імпульсні витрати. Найкраще збережіть на довгострокову перспективу.

Кінь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954)

Будьте обережні з фінансами та уникайте непотрібних ризиків. Зосередьтеся на довгострокових стратегіях, які забезпечують стабільність та зростання. Також будьте більш наполегливими у своєму професійному житті. Якщо ви розраховуєте на підвищення або нову можливість роботи, настав час діяти. Однак пам’ятайте про збереження рівноваги та не будьте надто агресивними у пошуках. Сімейні відносини будуть гладкішими, якщо ви приймете свою дипломатичну сторону.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955)

Чи працюєте ви над великим проектом, продовжуєте освіту чи просто намагаєтеся донести свою точку зору, ваші слова матимуть додаткову вагу. Звертайте увагу на деталі у своїй роботі, оскільки зараз час, коли точність та акуратність матимуть найбільше значення. Цей місяць – чудовий час для розширення ваших професійних зв’язків. Відвідуйте семінари, майстер-класи або онлайн-заходи, де ви можете навчатися та зустрічатися з однодумцями, які поділяють ваші інтереси. На особистому фронті буде все більш-менш гладко.

Мавпа (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956)

Зверніть увагу на своє здоров’я, оскільки потенційною проблемою може стати несподіваний стрес. Регулярні фізичні вправи та здорове харчування допоможуть вам залишатися у найкращій формі. Якщо ви шукаєте роботу, це чудовий час для розсилки резюме та спілкування. Можливості можуть прийти з несподіваних місць, тож будьте готові до змін. Перегляньте свій розпорядок дня та внесіть необхідні зміни, щоб підвищити продуктивність та зберегти баланс між роботою та особистим життям. Робота з колегами може дати цінні результати.

Півень (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957)

Будьте уважні та не дозволяйте своєму егоїзму затьмарювати ваші стосунки. Не забувайте бути добрими та уважними до оточення. Шукайте можливості, які дозволять вам поєднати кар’єрні цілі із сімейним життям або романтичними стосунками. Самотнім людям листопад обіцяє нову зустріч. Використовуйте свій дбайливий бік і на роботі. Ставши наставником або надавши підтримку колегам, ви зможете завоювати повагу та побудувати міцніші професійні стосунки.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958)

Ваш добробут стане основою, на якій зможуть процвітати всі інші аспекти вашого життя. Проводьте час із близькими, дбайте про своє найближче оточення і не соромтеся звертатися за підтримкою, коли вам це потрібно. Ви, швидше за все, досягнете успіху, приносячи творчий підхід у свою роботу, незалежно від того, чи ви є художником, чи підприємцем, чи працюєте в більш традиційній галузі. Дайте волю своїй уяві. Не бійтеся йти на розрахований ризик, але майте запасний план.

Свиня (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959)

Якщо ви шукаєте нові професійні зв’язки, це сприятливий для цього час. Ви можете зустріти людей, які поділяють ваше бачення і можуть допомогти вам досягти нових висот у кар’єрі. Щодо переговорів чи контрактів, дійте обережно. Прочитайте дрібний шрифт, проконсультуйтеся з експертами та переконайтеся, що ви повністю розумієте умови, перш ніж брати на себе будь-які зобов’язання. Знайдіть баланс між особистим та професійним життям.

Щур (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

Цього місяця ви відчуєте сплеск інтенсивності в особистому та фінансовому житті. Це може бути час для спільних справ та поглиблення емоційних зв’язків із кимось особливим. Використовуйте цю енергію, щоб інвестувати у своє самовдосконалення, чи то через особистий розвиток, чи фінансове планування. Ви на шляху до опановування свого життя, і завдяки дисципліні та наполегливості ви досягнете значного прогресу. У професійній сфері переконайтеся, що ваші кар’єрні перспективи є добрими.

Бик (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

Цього місяця у вас може з’явитись значна можливість кар’єрного зростання. Деякі з вас можуть отримати визнання за вашу наполегливу працю і самовідданість. Однак будьте готові ухвалювати важкі рішення. Збалансувати особисті прагнення із сімейними та робочими обов’язками може бути важко. Самотнім варто прийняти зміни та отримати новий досвід, оскільки цього місяця високий шанс зустріти когось цікавого. Спільні зусилля з друзями чи колегами можуть дати позитивні результати.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

У фінансовому плані ви можете відчути приріст доходу, але будьте обережні з витратами, оскільки наближається святковий сезон. Подумайте про те, щоб пройти нові курси або розширити свою базу знань. Ці зусилля можуть призвести до цікавих кар’єрних можливостей. Для одиноких людей вихід у суспільство може призвести до важливого зв’язку. Також сприятливий період, щоб нарешті зайнятися своїм здоров’ям і розв'язувати ті питання, які ви давно відкладали.

Якщо китайський гороскоп намалював для вашого знака не дуже райдужні перспективи, не поспішайте сумувати! Можливо, цього місяця позитивний вектор для вас встановить астрологічний гороскоп на листопад 2023 року.