Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 7 декабря: как пройдет пятница у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Овен

День насыщен общением. Будьте восприимчивы к новым идеям. Если вы не в духе, помните: лучше промолчать, чем произнести слова, о которых в будущем придется сильно жалеть.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Телец

Удачно сложатся дела, где нужно общаться и договариваться. Домашние хлопоты сегодня будут не в тягость, а в радость. Избавляйтесь от ненужных вещей, отношений и грустных мыслей.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Близнецы

Можно приступать к реализации планов, но рассчитывать стоит только на свои силы. Хорошо подумайте, прежде чем проявлять инициативу. Избегайте поспешных решений и резких суждений.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Рак

Посвятите день любимому занятию или хобби. Нежелательно уезжать далеко от дома и проводить много времени на публике или среди толпы. Участие в авантюрах не рекомендуется.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Лев

Сегодня появится желание критиковать все и всех - сдержите себя, чтобы не испортить отношения с окружающими. Для улучшения циркуляции крови полезны баня и контрастный душ.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Дева

День борьбы с искушениями, преодоления соблазнов. Справляться с делами придется в одиночку, не стоит ждать помощи от коллег. Откажитесь от шумных посиделок с друзьями.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Весы

Принимая решения, слушайте только себя. Окружающие, сами того не ведая, будут пытаться сбить вас с истинного пути. Активный, творческий день, сулящий перемены в разных сферах жизни.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Скорпион

Можно удачно решить денежные вопросы, заключить выгодные сделки. Процесс сбора документов, подписей и получения справок окажется быстрым. Хорошо ходить по «коридорам власти».

Гороскоп на 7 декабря 2018 Стрелец

Избегайте действовать под влиянием эмоций, иначе рискуете принять неверное решение. Не самый удачный день для коммерческих операций и выяснения отношений.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Козерог

«Больше дела, меньше слов» - таков девиз дня. Энергия планет поможет вам справиться даже с самыми трудными задачами. Полезна физическая работа, от больших трат воздержитесь.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Водолей

День благоприятен практически для любых действий, если они выполняются искренне. Не стесняйтесь просить о помощи - сегодня вам не откажут, и сами будьте готовы протянуть руку помощи.

Гороскоп на 7 декабря 2018 Рыбы

Постарайтесь проснуться в хорошем настроении и сохранить его в течение дня. С утра хорошо сходить в церковь. Краткосрочные поездки пройдут удачно, вероятны полезные знакомства. Хороший день для творчества.