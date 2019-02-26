Скачать
Вторник, 26.02.2019
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
"Не учите нас гуманности": Президент Египта обратился к Европе
"Не учите нас гуманности": Президент Египта обратился к Европе
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2019: все знаки Зодиака
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на 26 февраля 2019 Овен

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Телец

Звезды сулят успех людям творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Близнецы

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицею.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Рак

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Лев

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Дева

Мужчинам-Девам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Девам следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от жирной пищи, можете поголодать. Хороший день для лечения методами народной медицины.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Весы

Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром. Сон исполнится в тот же день. Фрукты во сне – выздоровление для больного.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Скорпион

Пассивный день. Ваша активность несколько снизится. Прежде чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выберите самый лучший. Неблагоприятны индивидуальные занятия: если вы захотите каким-то образом выделиться, то не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся или результат окажется прямо противоположен ожиданиям.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Стрелец

День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Доброжелательность и умение прощать обиды помогут избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Козерог

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Водолей

Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. Больше доверяйте интуиции. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты. Кожные заболевания или раны – дурной знак.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Рыбы

День может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако поспешность или сконцентрированность на личных интересах может помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня. Игральные карты – к неожиданной прибыли.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.02 - 03.03)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.02 - 03.03.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 26 февраля, 26 февраля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
02 Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
03 Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
04 Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
05 Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Нова Пошта&quot; вскоре будет работать без выходных
"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь