Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 26 февраля 2019 Овен

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Телец

Звезды сулят успех людям творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Близнецы

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицею.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Рак

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Лев

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Дева

Мужчинам-Девам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Девам следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от жирной пищи, можете поголодать. Хороший день для лечения методами народной медицины.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Весы

Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром. Сон исполнится в тот же день. Фрукты во сне – выздоровление для больного.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Скорпион

Пассивный день. Ваша активность несколько снизится. Прежде чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выберите самый лучший. Неблагоприятны индивидуальные занятия: если вы захотите каким-то образом выделиться, то не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся или результат окажется прямо противоположен ожиданиям.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Стрелец

День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Доброжелательность и умение прощать обиды помогут избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Козерог

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Водолей

Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. Больше доверяйте интуиции. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты. Кожные заболевания или раны – дурной знак.

Гороскоп на 26 февраля 2019 Рыбы

День может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако поспешность или сконцентрированность на личных интересах может помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня. Игральные карты – к неожиданной прибыли.