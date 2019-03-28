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Гороскоп на сегодня, 28 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2019: все знаки Зодиака
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В целом день будет протекать в позитивном и энергичном русле – много кто будет чувствовать прилив сил и улучшение эмоционального фона.

Гороскоп на 28 марта 2019 Овен

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу работоспособность и умение принимать верные решения. Однако неблагоприятное расположение звезд может привести к мелким недоразумениям, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее.

Гороскоп на 28 марта 2019 Телец

Благоприятный день для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативу из своих рук – проявите свойственные вам напористость и целеустремленность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Гороскоп на 28 марта 2019 Близнецы

Замыслы этого дня могут в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Гороскоп на 28 марта 2019 Рак

Сегодня служебные дела и межличностные отношения потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности, однако успех обещает быть иллюзорным. Постарайтесь не замыкаться на своих проблемах или неудачах. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей.

Гороскоп на 28 марта 2019 Лев

Благоприятный день. Возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями.

Гороскоп на 28 марта 2019 Дева

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность – обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Сон исполнится через неделю. Видеть зеркало – к женитьбе или интимным отношениям.

Гороскоп на 28 марта 2019 Весы

Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Гороскоп на 28 марта 2019 Скорпион

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в любые предприятия, даже связанные с риском, – звезды сулят удачу.

Гороскоп на 28 марта 2019 Стрелец

Используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение или личную жизнь. Излишняя доверчивость или ошибочное представление о партнере может привести к финансовым потерям или затормозить прогресс в достижении поставленных целей. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.

Гороскоп на 28 марта 2019 Козерог

Противоречивый день. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Хорошо обращаться к начальству или в органы правосудия. Не исключено, что вас ждет сюрприз, приятная новость или подарок от близкого человека. Сон исполнится через неделю. Туман, дым во сне – небольшая преодолимая опасность.

Гороскоп на 28 марта 2019 Водолей

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Гороскоп на 28 марта 2019 Рыбы

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления любой ценой выделиться или поставить свое мнение выше мнения других – вероятна ошибка, которая может повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета.

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