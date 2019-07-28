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Гороскоп на завтра, 29 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 29 июля 2019: все знаки Зодиака
20:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Избегайте покупок или важных решений после 8:00 завтра.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Овнов

    День символизирует эгоизм, своеволие. Вероятно, сегодня многим Овнам будет безразлично то, что думают и чувствуют другие. Они склонны рассматривать окружающий мир как приложение к самому себе. Будьте естественны и искренни во всех своих проявлениях, это несколько скрасит ваш эгоизм и агрессивность. Но при этом не оставляйте решимости добиться поставленной высокой цели.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Тельцов

    Этот день символизирует потери, утраты, растраты. По гороскопу 29 июля 2019 некоторые Тельцы могут оказаться в весьма затруднительном положении. В самом тяжелом случае вероятны кражи, растрата чужих средств. Чтобы справиться с небольшими материальными затруднениями 29 июля 2019, достаточно просто отказаться от лишних трат. В конце периода благосостояние может заметно вырасти.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Близнецов

    Удачный день в профессиональном отношении. Вы будете работать с удовольствием. Впрочем, в жизни вы почти все делаете увлеченно. Особенно крупной финансовой прибыли сегодня ожидать не следует, поэтому ограничьте свои траты.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Раков

    День символизирует переоценку ценностей. Раки почувствуют тяжесть от ненужных связей, общения, неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от ненужных обязательств и отношений. Чем меньше будет ваш груз, тем легче окажется путь!

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Львов

    Сегодня многое будет зависеть от вашей настойчивости и жизненной позиции. Если вы чувствуете за собой силу, то вам пойдут навстречу. Если 29 июля 2019 будет принято решение по важному для вас делу, не торопитесь радоваться и брать то, что дают. Возможно, еще есть о чем поговорить с людьми, от которых зависит судьба проекта.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Дев

    Положение планет может расположить представителей этого знака выражать свою независимость, принимая на себя большую ответственность за кого-то или за важное дело. Не пытайтесь форсировать ход событий, давить на партнеров, иначе вы можете стать источником бесконечных раздоров.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Весов

    Один из важных дней. По гороскопу 29 июля 2019 звезды дарят Весам силы, надежду и энтузиазм. В жизни многих произойдет переход к другой сфере деятельности или выход на иной уровень, в том числе в личной жизни. Не упустите свой шанс. В делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Скорпионов

    Не исключено, что ваши устремления окажутся связанными с заграницей. Вторая половина дня потребует сосредоточенности, это время планирования и карьерного роста. Используйте благоприятную возможность для дальних путешествий, расширения кругозора.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Стрельцов

    Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения 29 июля 2019 будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Козерогов

    Сегодня Козероги будут собирать вокруг себя большой круг друзей. При этом для амбициозных представителей этого знака будет важен социальный статус приглашенных. Вам нужно скрасить явное проявление амбиций и честолюбия тонким чувством юмора, обаянием и доброжелательностью.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Водолеев

    У вас будет уютный, комфортный дом, в заботы о котором вы вложите всю душу. Ваше тепло станет завораживать друзей, тех, кто однажды заглянул к вам в гости, снова потянет «на огонек». Супруг займет в вашем сердце самое почетное место. Не упустите возможности высоко оценить помощь и внимание близкого вам человека.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Рыб

    Сегодня возможна суета в делах. 29 июля 2019 в финансовой сфере вероятно небольшое улучшение ситуации. Зато вечер подарит счастливые минуты душевного единения с избранником. Вы должны научиться «реконструировать» себя, то есть вновь утверждать свое «я» после каждой перемены в своей жизненной ситуации процесс, соблюдайте осторожность при обращении с техникой.

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