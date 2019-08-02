Гороскоп на сегодня, 2 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 август 2019 для Овнов Сегодня вероятен всплеск бытового травматизма. Этому будет способствовать рассеянность и несобранность многих Овнов. Покупку электрических бытовых приборов лучше отложить, да и вообще следует соблюдать осторожность при использовании уже имеющихся у вас устройств.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 август 2019 для Тельцов Не исключено, что Тельцы почувствуют психологическую усталость от взятых на себя обязательств, заботы о своих близких. Занимайтесь благотворительностью и не расстраивайтесь от большого количества подопечных и "иждивенцев" на вашей шее. Ведь они вам даны для того, чтобы забирать излишки энергетики.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 август 2019 для Близнецов Хороший день для начала планового медицинского обследования, лечения производственных травм. В этот день будьте внимательнее и осторожнее при приеме лекарств, продуктов питания и напитков.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 август 2019 для Раков Противостояние аспектов планет может спровоцировать неопределенность на службе. Возможна недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 2 август 2019 для Львов Хорошо складываются контакты с детьми и любимым человеком. Вероятно получение кредита или прибыли. Отправляйтесь в отпуск и проведите время с близкими и любимыми людьми.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 2 август 2019 для Дев Не исключено, что ваши заслуги не будут сразу признаны. Их оценят лишь по прошествии определенного времени. Не очень-то горюйте по этому поводу, вы должны быть равнодушными к аплодисментам.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 август 2019 для Весов Вероятно, что Весы захотят найти человека, которому смогли бы полностью раскрыть свою душу, но из-за врожденной осторожности сделать это им будет не так-то легко. Докажите своему избраннику, что вы честный и надежный партнер и, несмотря на свою внешнюю угрюмость, очень добрый.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 август 2019 для Скорпионов Многие Скорпионы предпочтут вести простой, непритязательный образ жизни и способны отказаться от многих удобств. Лучше всего вы будете чувствовать себя в большом коллективе - там, где не нужно выделяться из общей массы.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 август 2019 для Стрельцов Уже сейчас деньги, вложенные в проекты, начнут приносить доход. Реализация новых планов придет в новых вариантах. Хорошо складываются отношения с людьми. Если вы будете более открытым для близких, то заметите, что они поддерживают вас. Более того, вы сможете завоевать их доверие и поддержку.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 август 2019 для Козерогов Сегодня Козероги проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 август 2019 для Водолеев Этот день принесет новые знакомства и поездки. Правда, у некоторых Водолеев масса времени уйдет на обустройство своего жилья. Ждите приятных вестей, предложений, но ничего резко не меняйте.