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Гороскоп на сегодня, 2 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
09:36 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2019 года, предусматривает легкий день для романтических встреч, чего не скажешь о делах с финансами.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Овнов 

    Сегодня вероятен всплеск бытового травматизма. Этому будет способствовать рассеянность и несобранность многих Овнов. Покупку электрических бытовых приборов лучше отложить, да и вообще следует соблюдать осторожность при использовании уже имеющихся у вас устройств.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Тельцов

    Не исключено, что Тельцы почувствуют психологическую усталость от взятых на себя обязательств, заботы о своих близких. Занимайтесь благотворительностью и не расстраивайтесь от большого количества подопечных и "иждивенцев" на вашей шее. Ведь они вам даны для того, чтобы забирать излишки энергетики.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Близнецов

    Хороший день для начала планового медицинского обследования, лечения производственных травм. В этот день будьте внимательнее и осторожнее при приеме лекарств, продуктов питания и напитков.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Раков 

    Противостояние аспектов планет может спровоцировать неопределенность на службе. Возможна недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Львов

    Хорошо складываются контакты с детьми и любимым человеком. Вероятно получение кредита или прибыли. Отправляйтесь в отпуск и проведите время с близкими и любимыми людьми.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Дев

    Не исключено, что ваши заслуги не будут сразу признаны. Их оценят лишь по прошествии определенного времени. Не очень-то горюйте по этому поводу, вы должны быть равнодушными к аплодисментам.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Весов

    Вероятно, что Весы захотят найти человека, которому смогли бы полностью раскрыть свою душу, но из-за врожденной осторожности сделать это им будет не так-то легко. Докажите своему избраннику, что вы честный и надежный партнер и, несмотря на свою внешнюю угрюмость, очень добрый.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Скорпионов 

    Многие Скорпионы предпочтут вести простой, непритязательный образ жизни и способны отказаться от многих удобств. Лучше всего вы будете чувствовать себя в большом коллективе - там, где не нужно выделяться из общей массы.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Стрельцов

    Уже сейчас деньги, вложенные в проекты, начнут приносить доход. Реализация новых планов придет в новых вариантах. Хорошо складываются отношения с людьми. Если вы будете более открытым для близких, то заметите, что они поддерживают вас. Более того, вы сможете завоевать их доверие и поддержку.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Козерогов

    Сегодня Козероги проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Водолеев

    Этот день принесет новые знакомства и поездки. Правда, у некоторых Водолеев масса времени уйдет на обустройство своего жилья. Ждите приятных вестей, предложений, но ничего резко не меняйте.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 август 2019 для Рыб

    Внутренняя неуравновешенность Рыб чревата конфликтами с родственниками, соседями и знакомыми. Неудачными будут близкие и дальние поездки. Не планируйте на этот день путешествия, поездки, переезд на новое место жительства.

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