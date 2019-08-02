Гороскоп на завтра, 3 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Овнов Между Овнами и их избранниками вероятно очень эмоциональное общение, которое послужит началом нового этапа взаимоотношений. Вам нужно прежде всего найти удовлетворение в себе самом, в том, что вы способны проявлять истинную душевную щедрость.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 августа 2019 для Тельцов

3 Не последнюю роль в текущих событиях вашей жизни сыграют родственники. Постарайтесь не идти на поводу у чужого мнения и во всех решениях руководствуйтесь собственными принципами. Вам следует больше прислушиваться и доверять своей интуиции. Попытайтесь избегать напрасного риска. Вечером лучше оставаться дома. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 августа 2019 для Близнецов Завтра для вас будет очень важно получить похвалу и внимание от других людей. Вы сомневаетесь в себе, а накануне важной публичной речи это просто недопустимо. Если вас некому похвалить, поговорите с собой сами. Настройтесь на успех, и вы обязательно добьетесь его.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Раков Раки могут получить много приглашений и от родственников, и от друзей. Откажитесь от активного общения, поскольку случайная ссора с одним из близких грозит перерасти в серьезное противостояние.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 3 августа 2019 для Львов Хороший день для того, чтобы проявить свою инициативность. У вас не будет нужды подстраиваться под мнение окружающих. Появиться много идей и желаний, которые спустя некоторое время могут принести немалую пользу. У вас есть возможность действовать именно так, как считаете нужным, воспользуйтесь ей по максимуму.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Дев Завтра вы организуете невероятный сюрприз для своей половинки и она захочет рассказать об этом всем вокруг. В социальных сетях ваш партнер выложит очень трогательный текст о вашем сюрпризе, и этот текст увидит ваш бывший партнер. Он сразу убедится в том, что вы всегда были хорошим человеком и вы и правда заслужили счастливые отношения.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Весов Весы могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно. По сути своей вы отшельники, и вам нужен друг, который поддерживал бы вас в трудную минуту.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Скорпионов Самое время, чтобы немного повлиять на ход событий. Будьте готовы к любым неожиданностям и на все реагируйте интуитивно и очень быстро. Любое промедление в этот день может обернуться для вас нешуточным конфузом. В работе постарайтесь соединить воедино логические доводы и творческий энтузиазм.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 августа 2019 для Стрельцов Завтра вы завершите один свой проект и покажете его вашему начальству. Ответ о проделанной работе вы узнаете позже и это ожидание станет мукой для вас. К счастью, ваш босс скажет, что вы полностью оправдали его доверие и что он очень доволен результатами вашей работы. Так что завтра вас ожидает неплохое финансовое вознаграждение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 августа 2019 для Козерогов Многих Козерогов завтра будет мучить вопрос: что важнее - дом или работа? Конечно, в выходной день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Водолеев Постарайтесь соблюдать предельную осторожность с любым видом техники. Велика вероятность аварийных ситуаций, так что не стоит понапрасну рисковать собственным здоровьем. Во второй половине дня вы сможете немного отдохнуть и расслабиться. По возможности, проведите вечер уединенно, наслаждаясь тихой домашней обстановкой.