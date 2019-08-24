Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Овнов

2 Не всегда просто достичь успеха, но, к счастью, рядом есть люди, к которым можно обратиться в трудный момент. Благодаря им вы доведете начатые дела до конца, справитесь с тем, что прежде было не по силам. Настойчивость важна во всех сферах жизни: именно благодаря ей вы решаете рабочие задачи и личные проблемы, можете достичь давно поставленных целей. Могут появляться новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. Осторожнее! Необдуманные шаги могут привести к серьезным потерям. Посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 августа 2019 для Тельцов Начинается день спокойно. В первой его половине едва ли что-то нарушит ваши планы или кто-то вмешается в дела; вы сможете реализовать все, что задумали. Некоторые Тельцы благодаря удачному стечению обстоятельств заключат выгодные сделки или найдут новый источник доходов. Позже вероятны хорошие новости и приятные сюрпризы, а также встречи, которым вы будете очень рады. Деловая активность постепенно снижается, вечером вам будет трудно сосредоточиться на делах. Зато можно хорошо отдохнуть, получить массу удовольствия от общения с близкими.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 августа 2019 для Близнецов Вы энергичны и решительны, хорошо знаете, чего хотите достичь, и не отказываетесь от задуманного, если что-то идет не так. Настойчивость помогает добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Однако перед некоторыми преградами разумнее будет отступить, чем пытаться преодолеть их. Прислушайтесь к интуиции - она подскажет, когда стоит остановиться. Близким чаще обычного нужны ваши помощь и поддержка. Но вы не всегда готовы отложить собственные дела, чтобы заботиться о чужом благополучии и душевном равновесии. Из-за этого порой возникают напряженные моменты.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Раков Постарайтесь не грустить и не переживать в начале дня. Это непростое время, но в ваших силах не поддаться унынию. Вам нужны хорошая компания и интересное дело; одиночество и праздность навевают мрачные мысли. Полезно будет вспомнить о давнем хобби или вернуться к изучению какой-то полузабытой дисциплины. Вторая половина дня будет насыщена событиями как приятными, так и не очень. Вам предстоит в одиночку решить несколько проблем, а затем найти ответ на вопрос, который долго беспокоил ваших близких.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 25 августа 2019 для Львов Вы раздражительны и нетерпеливы, часто сердитесь на людей, которые виноваты только в том, что не поняли вас с полуслова. В такие дни трудно избежать конфликтов. Старайтесь вести себя более сдержанно - это поможет не обидеть тех, кто вам дорог. Лучше не обсуждать вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия, а ограничиваться беседами на отвлеченные темы. Вероятен успех в делах, которые требуют фантазии, творческого подхода. Вы искренне радуетесь, когда появляются удачные идеи. Не сразу появятся люди, которые поддержат ваши начинания. Но вы и сами отлично справитесь.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Дев Неоднозначно начало дня. Вы можете достичь успеха, если не будете расстраиваться по пустякам, не станете нервничать, если что-то пойдет не так. Но сохранять спокойствие трудно, а окружающие часто провоцируют вас, пытаются вывести из равновесия. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, вы чувствуете себя увереннее. Удачно решатся рабочие вопросы, тревожившие вас в последнее время. Будет возможность поговорить с людьми, от которых зависит развитие вашей карьеры. Часто такие беседы проходят эффективнее в неформальной обстановке.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Весов

8 День не приносит серьезных проблем, но часто возникают мелкие недоразумения, сбивающие с толку. Из-за них вероятны задержки в делах, могут нарушаться договоренности, которых с большим трудом удалось достичь. Некоторые Весы будут переживать из-за того, что не смогли сдержать обещания, данные друзьям. Лучше не делать крупных покупок, если они не планировались заранее. Вообще, к решению любых финансовых вопросов нужно подходить максимально осторожно. Не рассчитывайте на то, что удастся легко увеличить доходы. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Скорпионов Благоприятный день. Едва ли он принесет какие-то серьезные проблемы или разногласия, которых не удастся преодолеть. В ситуациях, где другие растерялись бы, вы принимаете верные решения, находите единственно верный путь к цели. Часто вам просто везет - и именно поэтому вы добиваетесь отличных результатов. Не исключено, что именно сегодня вы сможете одержать верх над своими давними соперниками. Возможны денежные поступления и выгодные сделки. Несмотря на то что дел будет больше, чем обычно, останется время и для приятного отдыха.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 августа 2019 для Стрельцов Стоит встать пораньше, поскольку утро будет самой удачной частью этого дня. До полудня можно успеть очень многое, если не тратить время напрасно. Особенно хорошо вам даются дела, где нужно не пользоваться проверенными методами, а искать собственный путь к цели. Позже придет время разговоров и споров, вам едва ли дадут сосредоточиться на чем-то полезном, довести начатое до конца. Трудно избежать недопонимания с близкими. Часто они оценивают вас критически, указывают на слабые места, вместо того чтобы поддержать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 августа 2019 для Козерогов Старайтесь не раздражаться по пустякам. Сегодня многое будет зависеть именно от того, удастся ли вам сохранить душевное равновесие, принять взвешенное решение в неоднозначной ситуации. Под влиянием эмоций легко совершить ошибку. Юным Козерогам будет особенно трудно прислушиваться к голосу здравого смысла. С привычными делами вы неплохо справляетесь, а вот браться за что-то новое нежелательно. Хочется достичь успеха как можно быстрее - а это ведет к необдуманным действиям и ошибкам. Ваши промахи не остаются незамеченными, что особенно неприятно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Водолеев Ситуация складывается сложная и неоднозначная. Легко принять желаемое за действительное, пойти на поводу у иллюзий и допустить серьезные ошибки. Прислушайтесь к тем, чье мнение отличается от вашего - именно от таких людей сейчас можно узнать нечто полезное. А вот комплименты можно слушать вполуха: толку от них мало. Вероятны финансовые трудности. Они носят временный характер, но пока лучше сократить расходы, отказаться от незапланированных покупок. Во второй половине дня не исключены неожиданные визиты, которые заставят вас изменить планы.