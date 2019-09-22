Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Овнов Не о чем беспокоиться: день складывается удачно, вы чувствуете поддержку звезд. На вашу сторону также могут встать какие-то влиятельные люди. Благодаря им вы быстро одержите верх над соперниками, сделаете то, что давно планировали. Помните, что сейчас не стоит довольствоваться скромными успехами. Лучше ставить перед собой высокие цели. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Ваше обаяние не остается незамеченным, многие могут потерять голову. Вы заметите, какое впечатление производите, но сами не утратите равновесия.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Тельцов Начало дня будет отличным. Вы настроены решительно, способны справиться с тем, что прежде казалось почти невозможным. Смело принимайтесь за новые дела, какими бы сложными они ни касались. Возможно начало новых деловых отношений, не исключено, что со временем они примут романтический характер. Вторая половина дня проходит спокойно и не обещает ничего головокружительного. Лучше всего это время подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, поискать ответы на вопросы, которые тревожили вас и ваших близких. Не исключены хорошие новости, касающиеся всей семьи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Близнецов Все сложно. Вы нервничаете больше, чем обычно, и порой сами не понимаете, почему. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, иногда кажется, что все только и делают, что дразнят вас и выводят из равновесия. Становится куда спокойнее, когда вы переходите от размышлений и обсуждений к конкретным действиям. Новые дела увлекают вас, вы с удовольствием посвящаете им время. Будет возможность сделать небольшие удачные покупки или вложить деньги в какой-то интересный проект, свой или чужой. В финансовых вопросах можно полагаться на интуицию, она сегодня не подводит.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Раков Вряд ли удастся одержать головокружительные победы, но в целом день пройдет неплохо. Он хорошо подходит для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, закончить работу над какими-то сложными проектами, которым вы в последнее время отдавали много сил. Вы без жалости избавляетесь от всего старого и ненужного - и правильно делаете; вскоре вас ждет масса интересного. Возможны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. День подходит для покупок: вы не ошибетесь с выбором, приобретете вещи, которые будут полезны и вам, и вашим близким.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Львов Благоприятный день. Вы многое успеете, осуществите то, что давно задумали. Не помешают даже преграды, порой возникающие на пути: вы быстро находите способ преодолеть их. Возможно начало долгосрочного сотрудничества, важного масштабного дела, которое окажется очень выгодным для вас. Не исключены денежные поступления, возвращение старых долгов. Вы наверняка найдете достойное применение полученной сумме. Вторая половина дня - время, когда неожиданно могут появиться очень хорошие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Запишите их, чтобы не забыть!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Дев Начало дня довольно неудачно: многое идет не по плану. Раздражает медлительность окружающих, из-за нее вам вряд ли удастся вовремя завершить дела. Уже через несколько часов влияние негативных тенденций пойдет на спад, а вы почувствуете прилив энергии. Вторая половина дня подходит для домашних дел. Можно покупать мебель или технику, начинать небольшой ремонт или подготовку к нему. Не исключено, что в решении каких-то бытовых проблем помогут друзья. Благодаря их присутствию даже самые скучные дела станут менее утомительными.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Весов Начало дня удачно, и этим нужно пользоваться. Позже обстоятельства станут куда менее благоприятными для осуществления ваших планов. К тому же с каждым часом возрастает вероятность конфликтов, которые могут возникать как из-за пустяков, так и из-за чего-то серьезного. У окружающих становится все больше претензий к вам - в том числе таких, которые иначе как абсурдными не назовешь. Серьезных проблем не возникает только потому, что вы сохраняете самообладание, ведете себя безупречно и не поддаетесь на провокации.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Скорпионов Все идет хорошо, беспокоиться особенно не о чем. Вы легко находите общий язык с людьми и активно этим пользуетесь. Как раз сейчас можно убедить кого-то поддержать вашу идею, договориться о сотрудничестве. Успех в важных делах приходит не сразу, но вы достаточно терпеливы и не нервничаете. Умение дождаться благоприятного момента позволяет избежать многих неприятностей. Кто-то может попытаться вовлечь вас в сомнительные финансовые проекты, но потерпит неудачу. Вы очень осторожны там, где дело касается денег, избегаете любого риска.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Стрельцов Начало дня удачно. Если у вас большие планы - стоит поторопиться: потом негативные тенденции наберут силу, на пути могут возникнуть преграды. Помните, что добиться нужного результата будет проще, если вы станете действовать самостоятельно. Окружающим не всегда понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Иногда вас критикуют, чаще - призывают руководствоваться здравым смыслом, хотя вы именно это и делаете. На такие замечания старайтесь реагировать максимально спокойно. Открытых конфликтов сегодня лучше избегать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Козерогов Вы ошибаетесь чаще обычного, бываете невнимательны именно тогда, когда стоило бы сосредоточиться. Чем бы вы ни занимались, спешить не нужно, у вас достаточно времени для того, чтобы довести все начатое до конца. Могут помогать старые знакомые. А вот новым едва ли стоит доверять, они часто говорят то, что вы хотите услышать, просто чтобы завоевать симпатию. Будьте осторожнее в поездках, если отправляетесь в них во второй половине дня. Это время, когда легко забыть или потерять что-то важное, причем вероятность таких происшествий возрастает, когда вы находитесь вдали от дома.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 сентября 2019 для Водолеев Добиться успеха будет нелегко. Вы настроены не слишком решительно и можете отказаться от своих планов, если вдруг столкнетесь с какими-то преградами. Это не так уж плохо, поскольку позволяет сохранить силы и вернуться к задуманному позже. Но окружающие не всегда понимают и одобряют вас, оказывается очень сложно избежать споров, которые могут надолго омрачить отношения. Старайтесь не нервничать. Волнения и переживания плохо сказываются на самочувствии, порой провоцируют обострение хронических заболеваний.