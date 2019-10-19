Гороскоп на завтра, 20 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 октября 2019 для Овнов Звезды советуют Овну не проявлять навязчивость по отношению к любимому человеку. Сегодня вам следует сменить тактику, продемонстрировать любимому человеку свою независимость.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 октября 2019 для Тельцов В профессиональной деятельности сейчас приветствуются новые, неожиданные решения и свежий взгляд на старые проблемы. Вам будет легче разобраться с задачами, над решением которых давно трудитесь.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 октября 2019 для Близнецов В этот день для вас будет очень важно общество, в котором вам придется вращаться. Если оно вам будет по нраву, работа будет спориться. В противном же случае, день окажется воистину бесконечным и бессмысленным.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 октября 2019 для Раков Этот день склоняет Рака к тому, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Даже если в его отношениях с любимым человеком все идет замечательно, сегодня Рак может испытать странную тягу к одиночеству.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 октября 2019 для Львов Можно одержать верх над соперниками в какой-то борьбе личного характера, но это потребует серьезных усилий. Проявление инициативы не приветствуется.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 20 октября 2019 для Дев Завтра у вас будет превосходное настроение, благодаря которому вы сумеете с легкостью справиться со всеми навалившимися на вас делами. Всё получится!

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 19 октября 2019 для Весов В этот день следует быть готовым к тому, чтобы в отношениях с любимым человеком встать на защиту своих личных интересов. Увы, но даже в самых доверительных и искренних отношениях существует та грань, за которую партнеру нельзя заходить.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 октября 2019 для Скорпионов Завтра у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 октября 2019 для Стрельцов Вам придется немало потрудиться, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Возможно, следует прорабатывать сразу несколько вариантов, ибо так ваши шансы на успех увеличатся. Так же сегодня улучшатся отношения с начальством, чему вы будете очень рады.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 октября 2019 для Козерогов Сейчас не время для трат. Однако если вы все-таки собираетесь сделать серьезную покупку, лучше посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 октября 2019 для Водолеев Звезды не рекомендуют вам задумываться о чем-то лишнем: эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения ваших основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад, который вам вовсе ни к чему здесь и сейчас. Подумаете обо всем этом потом, к ночи ближе.