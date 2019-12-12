Гороскоп на 12 декабря: Овнам повезет в любви, а Близнецам сегодня нужно быть осторожнее

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Овнов
Сегодня вы будете преисполнены невероятной романтической энергии и энтузиазма. Воспользуйтесь этим зарядом, чтобы познакомиться с каким-нибудь новым интересным человеком и постараться завоевать его сердце. К счастью, благодаря вашему шарму, эта задача не составит для вас ни малейшего труда.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Тельцов
В профессиональном плане этот день откроет перед вами блестящие перспективы. Вы будете метить высоко — и вполне сможете реализовать свои амбиции. Важно только не позволять эмоциям влиять на ваши планы.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Близнецов
Сегодня вас может заинтересовать очень выгодное деловое предложение. Однако звезды советуют быть осторожней. Тщательно проверьте источник предложения. Обсудите все детали и обратите внимание даже на те мелочи, которые обычно ни на что не влияют — в это день важно абсолютно все!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Раков
Раки, гороскоп сулит неплохой денек, но с семейными и бытовыми проблемами вам придется справляться самостоятельно. Если возникнут сложности в любовной сфере, не волнуйтесь— Купидон вас не бросит.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Львов
Львы, звезды гарантируют, что сегодняшние сутки запомнятся лишь приятными сюрпризами. А если кто-то решится вам навредить, звоните поклонникам/покпонницам—влюбленные мигом разберутся с обидчиками.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Дев
Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны остаться без внимания.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Весов
Вечер подходит для семейных посиделок или дружеского шопинга, а если останется время, можете и баньку истопить, вот оно - счастье.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Скорпионов
Отличный день для тех, кто решился на важный шаг в своей жизни. У вас все получится!
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Стрельцов
Этот день может оказаться очень плодотворным. Скорее всего, вы пунктуально будете выполнять задуманное. Но постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Козерогов
Сегодня с утра вас ожидает немало сюрпризов, и вам придется на ходу менять свои планы. К счастью, вы будете окружены людьми, которые не будут против этого возражать, так что вы легко сможете импровизировать.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Водолеев
Все ваши усилия вот-вот принесут значительные плоды. Вы столь долго работали без передышки, что сейчас сама судьба говорит вам, что настало время сделать паузу. Ну что же, начиная с этого дня, вы можете больше себе в этом не отказывать.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 декабря 2019 для Рыб
Если же Рыбы пока одни, сегодня отличный день для того, чтобы произвести на нового знакомого впечатление, проведя сеанс обольщения на высшем уровне.