Гороскоп на 17 декабря: Овнам стоит быть осторожным, а Близнецам отдохнуть

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов Любые неприятности на работе и в делах являются прямым приглашением для Овнов быть более осторожными и сосредоточенными на решении острых проблем, вместо того, чтобы распылять свое внимание на эпатаж, показывая окружающим, что мир крутится вокруг вашей персоны. Образно выражаясь, у Овнов есть все, чтобы справиться с реалиями этого дня, и в их интересах направить свои усилия именно в нужное направление.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов Если в ближайшем прошлом, вы неким образом выстроили в своем мировоззрении простую формулу успеха, описываемую как «строгая дисциплина = успех и уважение», то в этот день ваши устои могут сильно пошатнуться. Пересмотреть собственную философию Тельцам поможет случай или неожиданно полученная информация о том, что поведение тюремного надзирателя не способно решить все многообразие взаимоотношений с близкими людьми и коллегами.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов Проверяйте и еще раз проверяйте то, что все кто вовлечен в заключенное накануне соглашение или некое мероприятие, четко представляют свою роль в предстоящих событиях. Положение планет таково, что, скорее всего, Близнецам придется несладко в сегодняшний день, вам потребуются все резервные силы, чтобы направить действия окружающих людей в нужном вам направлении.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков Прелесть и в тоже время ирония этого дня в том, что все кроме вас способны видеть открывающиеся возможности. Как ни странно, для Раков в этот день будет гораздо проще ожидать худшего развития событий, а после с неподдельным удивлением обнаруживать, что все поворачивается в их пользу. Ваша судьба всегда была в ваших руках, так почему бы в такой удачный день, ради разнообразия, не воспользоваться удачным положением планет и взять максимальную выгоду от сложившейся ситуации.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов Несмотря на то, что в этот день делается акцент, в большей степени, на материальной и финансовой сфере жизни Львов, последним не стоит забывать о своих подчас непростых взаимоотношениях с близкими людьми. Если Львы проигнорируют данный совет, то просто сделают на этот день чью-то жизнь проще, избавят близкого человека от дополнительных забот, однако поставят довольно неприятный задел на будущий период, чем заранее проиграют исход предстоящей битвы.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев Текущее положение планет как нельзя более благоприятно для Дев, день обещает быть ровным и положительным. По крайней мере, до тех пор, пока некая неведомая сила не заставит вас поступать иррациональным образом разбазаривая собственные ресурсы направо и налево, в этом случае Девы будут более чем предрасположены, сказать или сделать нечто такое, что обязательно, оставит у них в памяти печальный и неизгладимый поступок.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов Если в этот день у Весов возникнут даже малейшие подозрения на сомнительность планируемых операций касательно финансовых или деловых договоренностей, то, скорее всего, эти подозрения не беспочвенны. Деловая сфера Весов в этот день потребует от них наибольшей концентрации внимания, поскольку дальнейшие события будут зависеть от ваших сегодняшних решений, а их успех от вашего внимания к деталям.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов Если на этот день у вас запланировано некое мероприятие или договоренность, то постарайтесь, как можно безболезненно избавиться сегодня от всех обязательств, поскольку лишние заботы будут только сбивать с правильного маршрута. Тем или иным путем сегодняшний день предоставит в помощь вашим проектам попутный ветер, Скорпионам стоит воспользоваться таким щедрым подарком судьбы, наполнить свои паруса и устремиться вперед навстречу новым свершениям.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов Если только есть такая возможность или вариант, воспользовавшись которым Стрельцы могут переложить свои обязанности по принятию решений на другого человека, вам нужно непременно воспользоваться этим, отложив свою активность как минимум на сутки. Сегодня у Стрельцов слишком мало необходимой информации чтобы полноценно просчитать дальнейшие действия, к тому же, положение планет таково, что многое для Стрельцов преподносящееся как данность, на самом деле может быть ловушкой расставленной их соперниками.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов Любые сомнительные, по мнению Козерогов, события, действия или высказывания должны быть непременно взяты на заметку, но самим Козерогам стоит придержать коней и не торопиться реагировать даже на самые шокирующие ситуации. В любом случае, на данный момент, у вас нет ни подозреваемого, ни места преступления, нет даже четких доказательств того, что виденное вами является замыслом некоего преступного ума. Воспользуйтесь отпущенным временем для изучения окружающих и сопоставления фактов на предмет скрытых мотивов, а принятие решения оставьте для другого дня.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев Если сложившееся положение дел в этот день не будет следовать в правильном направлении, как предполагали вы ранее, это еще не повод для возможно развития худшего сценария в событиях. В скором времени Водолеи могут обнаружить деловое предложение или другую возможность, что обещает, более чем серьезное, удовлетворение ваших амбиций. Началом к позитивным изменениям могут послужить как незначительные события, так и события глобального для Водолеев масштаба, например — переезд в другой регион, но главное то, что вам требуется доверять своим чувствам и с началом самих изменений вы сможете понять правильность выбранного решения.