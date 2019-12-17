Гороскоп на 17 декабря: Овнов ждет много работы, а у Дев могут появится финансовые проблемы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов Овнов ожидает счастливый период, когда они смогут осуществить все задуманное. Удастся сделать ремонт, осуществить интересные задумки, построить фундамент для безбедной жизни.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность. Любое ваше замечание может быть встречено близкими в штыки. Спокойствие, только спокойствие!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов Если уж вы настроились на романтическое свидание, так зачем же отказывать себе в этом удовольствии, все пройдет успешно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков Возможно безразличие к профессиональной деятельности. Но такое отношение будет оправдано тем, что вы хотите превратить свое хобби в источник дохода. Придется потрудиться.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов Хороший, спокойный день. Витая в облаках, вы рискуете, сегодня пропустить волнующую встречу. Так что вернитесь в реальность, ведь она ничуть не хуже ваших фантазий. Но не забудьте захватить с собой оттуда чуточку приятных ощущений.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев Не исключены финансовые проблемы, но многих Дев это не потревожит. Они продолжат вести излюбленный образ жизни, находя различные оправдания.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня вам предстоит узнать очень много нового о вашей специальности, ее специфике, истории и значении в мировом масштабе. Возможно, что-то из этих сведений вызовет улыбку на вашем лице, однако большинство из них наверняка пригодится вам в будущем, поэтому звезды рекомендуют запоминать.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов Вы прекрасно умеете заражать своим позитивным настроем окружающих вас людей. Используйте эту свою способность сегодня, чтобы помочь кому-то из вашего окружения, кто испы-тывает определенные трудности.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Лучше всего дождаться, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как с ним нужно справиться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев Водолеям в этот день лучше не заниматься поиском новых партнеров и не стремиться к любовным приключениям, отложите все до лучших времен.