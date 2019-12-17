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Вторник, 17.12.2019
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Гороскоп на 17 декабря: Овнов ждет много работы, а у Дев могут появится финансовые проблемы

Гороскоп на 17 декабря: Овнов ждет много работы, а у Дев могут появится финансовые проблемы
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения бытовых вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов 

    Овнов ожидает счастливый период, когда они смогут осуществить все задуманное. Удастся сделать ремонт, осуществить интересные задумки, построить фундамент для безбедной жизни.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов 

    Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность. Любое ваше замечание может быть встречено близкими в штыки. Спокойствие, только спокойствие!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов 

    Если уж вы настроились на романтическое свидание, так зачем же отказывать себе в этом удовольствии, все пройдет успешно.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков

    Возможно безразличие к профессиональной деятельности. Но такое отношение будет оправдано тем, что вы хотите превратить свое хобби в источник дохода. Придется потрудиться.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов   

    Хороший, спокойный день. Витая в облаках, вы рискуете, сегодня пропустить волнующую встречу. Так что вернитесь в реальность, ведь она ничуть не хуже ваших фантазий. Но не забудьте захватить с собой оттуда чуточку приятных ощущений.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев  

    Не исключены финансовые проблемы, но многих Дев это не потревожит. Они продолжат вести излюбленный образ жизни, находя различные оправдания.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов 

    Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вам предстоит узнать очень много нового о вашей специальности, ее специфике, истории и значении в мировом масштабе. Возможно, что-то из этих сведений вызовет улыбку на вашем лице, однако большинство из них наверняка пригодится вам в будущем, поэтому звезды рекомендуют запоминать.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов 

    Вы прекрасно умеете заражать своим позитивным настроем окружающих вас людей. Используйте эту свою способность сегодня, чтобы помочь кому-то из вашего окружения, кто испы-тывает определенные трудности.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов

    В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Лучше всего дождаться, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как с ним нужно справиться.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев

    Водолеям в этот день лучше не заниматься поиском новых партнеров и не стремиться к любовным приключениям, отложите все до лучших времен.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня звезды советуют потратить чуть больше денег, чем обычно, и купить большую коробку конфет, вскрыть ее в офисе и съесть дружным коллективом. Наверняка совместное поедание подобных вкусностей еще больше сплотит вас.

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