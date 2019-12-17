Гороскоп на 17 декабря: Овнов ждет много работы, а у Дев могут появится финансовые проблемы

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов
Овнов ожидает счастливый период, когда они смогут осуществить все задуманное. Удастся сделать ремонт, осуществить интересные задумки, построить фундамент для безбедной жизни.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов
Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность. Любое ваше замечание может быть встречено близкими в штыки. Спокойствие, только спокойствие!
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов
Если уж вы настроились на романтическое свидание, так зачем же отказывать себе в этом удовольствии, все пройдет успешно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков
Возможно безразличие к профессиональной деятельности. Но такое отношение будет оправдано тем, что вы хотите превратить свое хобби в источник дохода. Придется потрудиться.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов
Хороший, спокойный день. Витая в облаках, вы рискуете, сегодня пропустить волнующую встречу. Так что вернитесь в реальность, ведь она ничуть не хуже ваших фантазий. Но не забудьте захватить с собой оттуда чуточку приятных ощущений.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев
Не исключены финансовые проблемы, но многих Дев это не потревожит. Они продолжат вести излюбленный образ жизни, находя различные оправдания.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов
Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня вам предстоит узнать очень много нового о вашей специальности, ее специфике, истории и значении в мировом масштабе. Возможно, что-то из этих сведений вызовет улыбку на вашем лице, однако большинство из них наверняка пригодится вам в будущем, поэтому звезды рекомендуют запоминать.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов
Вы прекрасно умеете заражать своим позитивным настроем окружающих вас людей. Используйте эту свою способность сегодня, чтобы помочь кому-то из вашего окружения, кто испы-тывает определенные трудности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов
В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Лучше всего дождаться, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как с ним нужно справиться.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев
Водолеям в этот день лучше не заниматься поиском новых партнеров и не стремиться к любовным приключениям, отложите все до лучших времен.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Рыб
Сегодня звезды советуют потратить чуть больше денег, чем обычно, и купить большую коробку конфет, вскрыть ее в офисе и съесть дружным коллективом. Наверняка совместное поедание подобных вкусностей еще больше сплотит вас.