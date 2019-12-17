Гороскоп на 18 декабря: Рыбам стоит навести порядок в мыслях, а Тельцам - пойти на прогулку

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Овнов Звездная обстановка сегодняшнего дня сообщает о надвигающихся фундаментальных изменениях в жизни Овнов, и в общих словах говорит о том, что время застоя для вас кончилось, а оставаться на одном месте не получится, тем более, что ваше окружение давно находится в активном движении. Уже к концу дня Овны обретут уверенность в своих силах, начав поступательные движения к правильно определенной цели.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Тельцов Нестабильный, двойственный день, он будет намного лучше, если вы сможете заранее его спланировать. В этот день не рекомендуются перестановки в доме, начало новых дел, смена места работы или проживания. Постарайтесь избегать сегодня проявления негативных эмоций и агрессии, пусть в вашей душе царит покой и равновесие. Сам день лучше всего провести в кругу родственников или близких друзей. Уделите по возможности внимание своему здоровью, вечерняя пешая прогулка или несложные физические упражнения будут как раз кстати.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Близнецов В этот день, возможно, Близнецы получат заманчивое деловое предложение, однако перед тем как согласиться, постарайтесь хорошенько все обдумать, скорее всего, впоследствии оно окажется не настолько выгодным, как могло показаться вначале. Несмотря на благоприятную для Близнецов расстановку небесных сил сегодня не исключены досадные неприятности на деловом поприще, размолвки с начальством и внутри коллектива. Проявите осмотрительность и контролируйте свои эмоции, в этот день, неосторожно сказанное слово может иметь в дальнейшем весьма неприятные последствия, а любая незначительная ссора способна превратиться в серьезный скандал.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Раков Начало этого дня крайне неблагоприятно в финансовом отношении. Попытайтесь быть сегодня сдержанными, не теряйте голову и не пускайтесь в авантюры при получении заманчивых предложений и сторонитесь денежных операций связанных с риском. Ведите себя в этот день хладнокровно, конечно, ваша предприимчивость и упорство могут подтолкнуть вас на ускорение событий, однако, дабы не навлечь на себя беды, сохраняйте самообладание. Вторая половина суток пройдет в гармонии и душевном равновесии, сторонитесь агрессивно настроенных людей, избегайте участия в спорах, все, что вам сегодня нужно, это сохранить в своей душе комфорт и спокойствие.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Львов Нынешняя ситуация требует от Львов быть осмотрительными в вопросах касающихся финансов. Велика вероятность не планируемых расходов и финансовых потерь, постарайтесь сегодня воздержаться от, каких бы то ни было, денежных операций и перейти на режим экономии. Приложите все свои силы на решение накопившихся дел, на завтра их откладывать не стоит. Вторая половина дня благоприятна для заключения браков, союз двух сердец свершившийся в этот день будет держаться на любви и верности. В сегодняшний вечер для одиноких Львов не исключена возможность нового знакомства, способного перерасти в серьезные длительные отношения.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Дев События и обстоятельства этого дня предостерегают Дев от энергичных действий в профессиональной области. День сегодняшний связан с изменением астрологических условий и поэтому может оказаться сложным периодом с непредсказуемыми последствиями. Попытайтесь сосредоточиться на позитивных размышлениях, мысленно отстраниться от эгоизма и честолюбия. Сегодня, вероятно, напомнят о себе дела незавершенные ранее, а также вопросы нескольких последних дней. Все эти проблемы потребуют от вас проявления выдержки, самоконтроля и не старайтесь переложить свои дела на плечи других. Вечером ограничьте себя в употреблении алкогольных напитков и избегайте переедания, возможно ухудшение самочувствия.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Весов Нынешние обстоятельства удачны для проявления ваших способностей в области занятий профессиональной и творческой деятельностью. Сегодняшний день, также связан с необходимостью пересмотра своего жизненного пути. Планетарный аспект требует от Весов скорейшего окончания дел, которые откладывались на более позднее время. Большую часть времени этого дня потребуют новые деловые предложения. Мужчин вашего зодиакального знака ожидает встреча с приятным человеком. Для Весов женщин сегодня пойдут на пользу занятия физическими упражнениями. Вечером как у сильной, так и у прекрасной половины вашего знака вероятны беспричинные депрессивные состояния.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Скорпионов Интересные встречи и общение с приятными людьми ждут всех Скорпионов, к которым в ближайшие дни, будет проявлен повышенный интерес со стороны противоположного пола. Обстоятельства этого периода советуют уделить в первой половине дня время для освобождения от накопившихся проблем и подведению итогов. Вторая половина суток благоприятна для общения в рабочем коллективе, совместных занятий и для отдыха в приятной компании. Вечером не исключена, без видимых на то причин, ссора с близкими людьми. Проявленные вами в это время выдержка и такт, помогут нейтрализовать назревающий конфликт.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Стрельцов Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идут на подъем, это дает многим Стрельцам, хорошую возможность для претворения в жизнь многих из своих планов. Сегодняшний день благоприятен для творчества, самообразования и изучения новых направлений деятельности ведущих к росту как вашего духовного, так и материального потенциала. Попытайтесь начало этого дня провести в кругу своих друзей и близких, обменяйтесь друг с другом своим опытом и своими размышлениями на разные темы. В этот день можете позволить себе выпить немного вина и забыть на время о диете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Козерогов Удачный день для Козерогов, чтобы рискнуть и попытать счастья. Дел полно и они не терпят отлагательства, здесь пригодятся ваши творческие способности. Не забывайте и о здоровье, постоянное напряжение способно принести вред вашему организму, поэтому попытайтесь переложить часть забот на плечи своих сослуживцев. Несмотря на насыщенный событиями день, сегодня у вас останется время и на романтические отношения, знакомые противоположного пола будут стремиться к общению, и, скорее всего, сами назначат свидание.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Водолеев В этот день весьма вероятно, что Водолеям предстоит хождение по инстанциям в поисках документов и справок — к чиновникам, лишь с подарком. Партнерские взаимоотношения в деловой сфере развиваются благоприятно, что доставит радость и даст надежду на хорошее будущее. Вечером запланируйте отдых в кругу семьи, близкие люди нуждаются во внимании и заботе с вашей стороны. Поступив так, с их стороны благодарности не будет конца, а если вы вдруг окажетесь в сложной ситуации, они поддержат и успокоят вас.