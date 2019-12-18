Гороскоп на 18 декабря: Львам стоит быть осторожным, а Весам - сохранять спокойствие

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Овнов
Дресс-код сегодняшнего дня — высокая самооценка, элегантность и ненавязчивый шик. Никаких легкомысленных джинсов и топов! Если Овен собрался на романтическую охоту, вечернее платье или дорогой костюм станут визитной карточкой его успеха.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Тельцов
Сегодня у вас будет возможность получить желаемое и сделать это таким способом, который окажется сюрпризом абсолютно для всех. После этого вы можете смело идти вперед с высоко поднятой головой — никто не встанет у вас на пути.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Близнецов
Если у вас запланировано свидание, постарайтесь на него не опаздывать, чтобы понапрасну не расстраивать своего партнера. Если станет скучно, устройте дружескую вечеринку — готовьте вкусности, а о напитках и развлечениях побеспокоятся ваши приятели.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Раков
Вы не дождались слов поддержки и одобрения, которых ожидали? Возможно, кто-то вас покритиковал? Не стоит расстраиваться. Воспримите происходящее как урок, который преподает вам жизнь.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Львов
Постарайтесь сегодня не очень ссориться с вашими коллегами. Даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Сделайте все возможное для того, чтобы сохранить хрупкий мир: он вам пригодится в этот день как никогда.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Дев
Сегодня окружающие люди будут рады за вас, и всячески будут стараться помочь вам достичь новых вершин. Девы, доверьтесь внутреннему голосу и попробуйте провести этот день на свое усмотрение. И не забывайте прислушиваться к мнению родственников — сегодня они нуждаются в вашей заботе и ласке.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Весов
Скоро солнышко вновь засияет на вашем небосклоне. Однако будьте осторожны с алкоголем. Не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру. Звездам не нравится ваше настроение — перестаньте волноваться из-за всякой ерунды и найдите время для полноценного отдыха.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня вашей целью станет повышение вашего заработка и продвижение по карьерной лестнице. И хотя вы делаете все правильно, ваши устремления могут быть слишком узконаправленными. Понятное дело, что уверенность в будущем будет только тогда, когда будет финансовая безопасность.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Стрельцов
Расширьте свои взгляды и посмотрите на мир под другим углом. Вы увидите много новых возможностей и идей, помимо тех, что уже пришли вам в голову. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Козерогов
Сегодня велика вероятность, что вы не поладите с начальником из-за каких-то незначительных мелочей, которые, впрочем, покажутся ему довольно значительными ошибками. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не показываться ему на глаза или быть при нем идеальным работником.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Водолеев
Проведите вечер в веселой и шумной компании, Водолеям надо повеселиться и расслабиться. Будьте щедрыми на комплименты. Они сегодня будут очень уместны.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 декабря 2019 для Рыб
На работе вам представится немало интересных возможностей, и ваша задача — успеть извлечь максимум из неожиданных обстоятельств. Именно умение приспосабливаться поможет достичь поставленных целей.