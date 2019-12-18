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Среда, 18.12.2019
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Гороскоп на 18 декабря: Львам стоит быть осторожным, а Весам - сохранять спокойствие

Гороскоп на 18 декабря: Львам стоит быть осторожным, а Весам - сохранять спокойствие
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, предполагает удачную сутки для романтических встреч.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Овнов 

    Дресс-код сегодняшнего дня — высокая самооценка, элегантность и ненавязчивый шик. Никаких легкомысленных джинсов и топов! Если Овен собрался на романтическую охоту, вечернее платье или дорогой костюм станут визитной карточкой его успеха.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Тельцов 

    Сегодня у вас будет возможность получить желаемое и сделать это таким способом, который окажется сюрпризом абсолютно для всех. После этого вы можете смело идти вперед с высоко поднятой головой — никто не встанет у вас на пути.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Близнецов 

    Если у вас запланировано свидание, постарайтесь на него не опаздывать, чтобы понапрасну не расстраивать своего партнера. Если станет скучно, устройте дружескую вечеринку — готовьте вкусности, а о напитках и развлечениях побеспокоятся ваши приятели.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Раков

    Вы не дождались слов поддержки и одобрения, которых ожидали? Возможно, кто-то вас покритиковал? Не стоит расстраиваться. Воспримите происходящее как урок, который преподает вам жизнь.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Львов   

    Постарайтесь сегодня не очень ссориться с вашими коллегами. Даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Сделайте все возможное для того, чтобы сохранить хрупкий мир: он вам пригодится в этот день как никогда.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Дев  

    Сегодня окружающие люди будут рады за вас, и всячески будут стараться помочь вам достичь новых вершин. Девы, доверьтесь внутреннему голосу и попробуйте провести этот день на свое усмотрение. И не забывайте прислушиваться к мнению родственников — сегодня они нуждаются в вашей заботе и ласке.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Весов 

    Скоро солнышко вновь засияет на вашем небосклоне. Однако будьте осторожны с алкоголем. Не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру. Звездам не нравится ваше настроение — перестаньте волноваться из-за всякой ерунды и найдите время для полноценного отдыха.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вашей целью станет повышение вашего заработка и продвижение по карьерной лестнице. И хотя вы делаете все правильно, ваши устремления могут быть слишком узконаправленными. Понятное дело, что уверенность в будущем будет только тогда, когда будет финансовая безопасность.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Стрельцов 

    Расширьте свои взгляды и посмотрите на мир под другим углом. Вы увидите много новых возможностей и идей, помимо тех, что уже пришли вам в голову. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня велика вероятность, что вы не поладите с начальником из-за каких-то незначительных мелочей, которые, впрочем, покажутся ему довольно значительными ошибками. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не показываться ему на глаза или быть при нем идеальным работником.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Водолеев

    Проведите вечер в веселой и шумной компании, Водолеям надо повеселиться и расслабиться. Будьте щедрыми на комплименты. Они сегодня будут очень уместны.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 декабря 2019 для Рыб

    На работе вам представится немало интересных возможностей, и ваша задача — успеть извлечь максимум из неожиданных обстоятельств. Именно умение приспосабливаться поможет достичь поставленных целей.

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