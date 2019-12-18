Гороскоп на 18 декабря: Львам стоит быть осторожным, а Весам - сохранять спокойствие

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Овнов Дресс-код сегодняшнего дня — высокая самооценка, элегантность и ненавязчивый шик. Никаких легкомысленных джинсов и топов! Если Овен собрался на романтическую охоту, вечернее платье или дорогой костюм станут визитной карточкой его успеха.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Тельцов Сегодня у вас будет возможность получить желаемое и сделать это таким способом, который окажется сюрпризом абсолютно для всех. После этого вы можете смело идти вперед с высоко поднятой головой — никто не встанет у вас на пути.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Близнецов Если у вас запланировано свидание, постарайтесь на него не опаздывать, чтобы понапрасну не расстраивать своего партнера. Если станет скучно, устройте дружескую вечеринку — готовьте вкусности, а о напитках и развлечениях побеспокоятся ваши приятели.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Раков Вы не дождались слов поддержки и одобрения, которых ожидали? Возможно, кто-то вас покритиковал? Не стоит расстраиваться. Воспримите происходящее как урок, который преподает вам жизнь.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Львов Постарайтесь сегодня не очень ссориться с вашими коллегами. Даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Сделайте все возможное для того, чтобы сохранить хрупкий мир: он вам пригодится в этот день как никогда.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Дев Сегодня окружающие люди будут рады за вас, и всячески будут стараться помочь вам достичь новых вершин. Девы, доверьтесь внутреннему голосу и попробуйте провести этот день на свое усмотрение. И не забывайте прислушиваться к мнению родственников — сегодня они нуждаются в вашей заботе и ласке.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Весов Скоро солнышко вновь засияет на вашем небосклоне. Однако будьте осторожны с алкоголем. Не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру. Звездам не нравится ваше настроение — перестаньте волноваться из-за всякой ерунды и найдите время для полноценного отдыха.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня вашей целью станет повышение вашего заработка и продвижение по карьерной лестнице. И хотя вы делаете все правильно, ваши устремления могут быть слишком узконаправленными. Понятное дело, что уверенность в будущем будет только тогда, когда будет финансовая безопасность.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Стрельцов Расширьте свои взгляды и посмотрите на мир под другим углом. Вы увидите много новых возможностей и идей, помимо тех, что уже пришли вам в голову. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Козерогов Сегодня велика вероятность, что вы не поладите с начальником из-за каких-то незначительных мелочей, которые, впрочем, покажутся ему довольно значительными ошибками. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не показываться ему на глаза или быть при нем идеальным работником.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 декабря 2019 для Водолеев Проведите вечер в веселой и шумной компании, Водолеям надо повеселиться и расслабиться. Будьте щедрыми на комплименты. Они сегодня будут очень уместны.