Гороскоп на 19 декабря: Девам стоит поберечь себя, а у Рыб не исключены новые знакомства

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Овнов Начало дня сложное. Вы стремитесь добиться скорейшего исполнения всех своих желаний и не задумываетесь о том, какие последствия может иметь такая спешка. Лучше проявить немного терпения, это позволит избежать многих неприятностей. Не исключено, что придется вернуться к каким-то старым делам, поскольку выяснится, что вы что-то упустили из виду. Вторая половина дня дает возможность реализовать то, что было задумано раньше. Чем вы внимательнее к мелочам, тем больше шансов добиться успеха. Также это время подходит для семейных дел, общения с близкими, укрепления отношений.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Тельцов Хороший день. Вы легко находите подход к людям, ладите даже с теми, с кем раньше вообще никто не мог договориться. Возможно начало плодотворного сотрудничества, не исключен и карьерный рост. Будет шанс поделиться своими идеями с теми, чей опыт уже не раз был вам полезен. Вы получите поддержку и почувствуете себя гораздо увереннее. Вы безошибочно определяете, что по-настоящему важно и срочно, а что не заслуживает такого внимания и может быть отложено на потом. Полезно посещать светские мероприятия: на них вас ждут интересные знакомства.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Близнецов Многое дается труднее, чем вы ожидали. Отчасти это связано с тем, что люди, которые обещали вам поддержку, изменили мнение и не собираются держать слово. Из-за этого приходится в спешке менять планы, искать новые способы достижения целей. Несмотря на порой возникающие проблемы, у вас есть шанс достичь успеха. Проявите настойчивость – без нее не обойтись. Вторая половина дня обещает новые знакомства. У некоторых Близнецов будет возможность повидаться с людьми, которые когда-то играли важную роль в их жизни, восстановить давние отношения, укрепить полезные деловые связи.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Раков Возможны мелкие неприятности, но в целом день не так уж плох. Вы решите какие-то проблемы, возникшие раньше, и удивитесь тому, что прежде не нашли ответов на какие-то простые вопросы. Вероятны удачные совпадения, они позволят вам оставить далеко позади соперников. Новые знакомые сразу обратят внимание на ваши достоинства и сильные стороны, постараются произвести хорошее впечатление. Не исключено начало романтической истории, которая вскоре станет для вас важной. Там, где дело касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию: она не подводит.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Львов Подходящий день для делового общения, обсуждения вопросов, связанных с работой, бизнесом, деньгами и имуществом. Нелегко оказывается найти общий язык только с теми, кто вам нравится. В присутствии таких людей вы порой совершенно теряетесь и сами себя не узнаете. Вероятны успехи в самостоятельной работе. Даже в неоднозначных ситуациях вы принимаете верные решения, делаете именно то, что нужно. Окружающие часто обращаются за советами, но обычно не следуют им. Сначала это будет вызывать у вас досаду и раздражение, а потом покажется забавным.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Дев Начинается день весьма неприятно. Многим представителям знака в это время придется испытать разочарование, распрощаться с иллюзиями. Но именно после этого вы сможете увидеть вещи в реальном свете и поймете, что нужно делать дальше. Вторая половина дня порадует приятными сюрпризами. Возможны хорошие новости, касающиеся членов семьи или других близких вам людей. Не исключены неожиданные визиты. Вы будете рады гостям, а они придут не с пустыми руками и принесут хорошие новости. Вечером постарайтесь не переутомляться – стоит поберечь себя.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Весов Очень трудно держать себя в руках. Этот день приносит много сильных противоречивых эмоций, и даже представителям знака, которые обычно отличаются редким хладнокровием, трудно справиться с ними. К тому же иногда окружающие провоцируют вас, вынуждают говорить и делать то, что вам совсем не нравится. Не нужно все время идти на уступки, но стоит постараться избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги. Решения, принятые под влиянием момента, едва ли будут верными, и вскоре вам придется о них пожалеть.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Скорпионов Благоприятный день для решения важных задач. Вы быстро разбираетесь в сложных ситуациях, находите выход из трудного положения. Многих ошибок удается избежать, потому что вы очень внимательны, ни одной мелочи не упускаете из виду и принимаете только взвешенные решения. Будет возможность помочь людям, оказавшимся в непростой ситуации, поддержать близких, если это потребуется. Не исключено, что к вам обратятся за советом какие-то влиятельные люди. Постарайтесь не отказывать, ведь именно такие ситуации позволяют обзавестись полезными союзниками.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Стрельцов Осторожнее в начале дня. В это время вы склонны строить иллюзии и верить в невозможное, делать то, чего не стоило бы. Некоторые представители знака к тому же дают обещания, которые не смогут выполнить, и это может привести к серьезным проблемам. Зато во второй половине дня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы сможете быстро справиться со многими сложными делами. Будет шанс укрепить отношения с близкими людьми, положить конец каким-то давним разногласиям, договориться о планах на ближайшее будущее. У всех, с кем вы общаетесь, заметно улучшается настроение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Козерогов Хотя день и не лишен трудностей, преобладает влияние позитивных тенденций, и вы это чувствуете. Именно поэтому порой возникающие проблемы не пугают вас. Вы с энтузиазмом беретесь за их решение и быстро добиваетесь нужного результата. Можно браться за новые дела, в том числе необычные, запутанные и сложные. Вам во многом помогает интуиция, так что руководствуйтесь ее подсказками. Личные отношения не всегда складываются так просто и однозначно, как вам хотелось бы. Близкие порой ожидают слишком многого, а вы страдаете от того, что не можете оправдать их надежды.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Водолеев Благоприятный день. Вы часто добиваетесь успеха благодаря интуиции, умению предсказать, как будут развиваться события, и оказаться в нужное время в нужном месте. Нетрудно оказывается найти общий язык с окружающими. Вы с полуслова понимаете даже тех, с кем прежде никто ни о чем не мог договориться. Но и самостоятельная работа приносит отличные плоды. Некоторым представителям знака захочется побыть наедине с собой, чтобы обдумать события последних дней и определиться с планами на будущее. Это будет очень полезно, особенно во второй половине дня, когда могут появиться отличные идеи.