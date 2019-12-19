Гороскоп на 19 декабря: Овнам повезет в любви, а Водолеев ждут неожиданности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Овнов Хороший день. Сегодня будет идеальный день для романтических встреч и свиданий. Со всеми вытекающими последствиями, разумеется. Джентльменам рекомендуется иметь при себе галстук, дамам — не увлекаться косметикой.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Тельцов Тельцы, день подходит и для обычных домашних дел, и для творческих изысканий — не ограничивайте фантазию и не бойтесь ошибиться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Близнецов На данном этапе вам нужно постоянно держать нос по ветру. Постарайтесь не переоценивать своих сил и возможностей, а то станете притягательными для людей, которые любят поживиться за чужой счет. Причем о том, что вас просто использовали, вы узнаете в самую последнюю очередь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Раков Если же вы думаете начать собственное дело или перейти на фриланс, сейчас лучшее время для такого начинания.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Львов Влияние нынешнего аспекта звезд на вашу личную жизнь будет благоприятным. Все сложится просто идеально. Если ваше сердце свободно, то сегодня вы наверняка встретите человека, который очень вам понравится. А если свое счастье вы уже нашли, то отношения с любимым человеком будут очень гармоничными, но ничуть не банальными.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Дев Сегодня самый подходящий день для крупных вложений и покупок. Все ваши затраченные средства окупятся новыми заработками, так что можно даже позволить себе небольшой излишек.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Весов На любовном фронте наступит золотое время — новые поклонники/поклонницы сумеют вас очаровать, и вы надолго запомните эти романтические приключения. Купидона можете не благодарить — это всего лишь его работа.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня Скорпион будет обладать талантами полководца, и ему стоит использовать это для того, чтобы добиться успехов в любви! День наделяет Скорпиона способностью мыслить глобально, просчитывая ситуацию, как в шахматах, на несколько ходов вперед.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Стрельцов В этот период вы вновь решите вернуться к каким-то вопросам и проблемам, которые не давались вам в прошлом — и на этот раз вы сумеете докопаться до их сути. Вы будете как никогда рассудительны и последовательны и обязательно найдете ответы на все, что вас терзает.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Козерогов Сегодня для Козерога нет ничего невозможного, ведь даже пешка, если действовать с умом, способна стать ферзем! Мастерство гроссмейстера поможет Козерогу одерживать победы и завоевывать сердца.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 декабря 2019 для Водолеев В данное время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся общения, контактов и связей. В этих делах вы можете значительно преуспеть, открыв для себя новые возможности. Сейчас проявите осмотрительность на дороге, и будьте осторожными в отношении спиртных напитков.