Гороскоп на 21 декабря: Скорпионам стоит посвятить время родным и близким, а Раков ждут неожиданности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Овнов Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Сегодняшний день хорош для безделья, а с хозяйственными проблемами разберутся любимые родственники. Кстати, ваш голос мечтают услышать друзья, да и встретиться приятели тоже не прочь.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Тельцов Если не все складывается так, как вам хотелось бы, не отчаивайтесь: это вовсе не грозит неминуемым проигрышем. Совсем наоборот, светила сегодня обещают вам всестороннюю поддержку. Полученный результат далеко превзойдет ваши ожидания.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Близнецов Близнецы, сегодняшний день обещает быть ярким и интересным. Звезды сулят много поездок и встреч с необычными людьми. Но вы уж подыграйте фортуне и для начала выберитесь из уютного кресла.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Раков Если Рак сегодня промедлит, поддавшись сомнениям, то впоследствии будет еще долго жалеть. Так что долой условности и неуверенность в себе — момент благоприятный, действуйте!

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Львов В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Если вы сами начнете проявлять инициативу, то ваши начинания могут погибнуть на корню, несмотря на то, что вы окажетесь абсолютно правыми.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Дев Этот день наполнится огромным количеством различных событий и дел, поэтому вы быстро уйдете от своих внутренних переживаний и позже уже вряд ли к ним вернетесь. Все стабилизируется.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Весов Сегодня в любви Весам просто необходимо преодолеть свой страх потерпеть неудачу, ведь этот страх — единственное, что может вам помешать. День склоняет его к тому, чтобы не ждать у моря погоды, а делать решительные шаги навстречу своему счастью.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Скорпионов Скорпионы, постарайтесь провести этот день рядом с близкими и родными людьми — общение с друзьями и домочадцами будет радостным и позитивным.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Стрельцов Сегодняшний день просто прекрасно подходит для того, чтобы провести его так, как вам хочется. Не обращайте внимания на тех, кто будет с вами не согласен. В конце концов, лишь вы один вправе решать, как вам будет лучше жить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Козерогов Ваша грусть и хандра пройдут без следа. Сегодня вы будете полны планов на будущее. С начальником будет полное взаимопонимание, он обязательно оценит ваши предложения, так что не держите их при себе.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 декабря 2019 для Водолеев Если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, то стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом. Вечер хорош для творчества, а если потянет на романтику, поклонники/покпонницы тут как тут.