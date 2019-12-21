Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Гороскоп на 21 декабря: Скорпионам стоит посвятить время родным и близким, а Раков ждут неожиданности

Гороскоп на 21 декабря: Скорпионам стоит посвятить время родным и близким, а Раков ждут неожиданности
07:17 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для решения бытовых дел.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Овнов 

    Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Сегодняшний день хорош для безделья, а с хозяйственными проблемами разберутся любимые родственники. Кстати, ваш голос мечтают услышать друзья, да и встретиться приятели тоже не прочь.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Тельцов 

    Если не все складывается так, как вам хотелось бы, не отчаивайтесь: это вовсе не грозит неминуемым проигрышем. Совсем наоборот, светила сегодня обещают вам всестороннюю поддержку. Полученный результат далеко превзойдет ваши ожидания.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Близнецов 

    Близнецы, сегодняшний день обещает быть ярким и интересным. Звезды сулят много поездок и встреч с необычными людьми. Но вы уж подыграйте фортуне и для начала выберитесь из уютного кресла.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Раков

    Если Рак сегодня промедлит, поддавшись сомнениям, то впоследствии будет еще долго жалеть. Так что долой условности и неуверенность в себе — момент благоприятный, действуйте!

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Львов   

    В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Если вы сами начнете проявлять инициативу, то ваши начинания могут погибнуть на корню, несмотря на то, что вы окажетесь абсолютно правыми.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Дев  

    Этот день наполнится огромным количеством различных событий и дел, поэтому вы быстро уйдете от своих внутренних переживаний и позже уже вряд ли к ним вернетесь. Все стабилизируется.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Весов 

    Сегодня в любви Весам просто необходимо преодолеть свой страх потерпеть неудачу, ведь этот страх — единственное, что может вам помешать. День склоняет его к тому, чтобы не ждать у моря погоды, а делать решительные шаги навстречу своему счастью.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Скорпионов 

    Скорпионы, постарайтесь провести этот день рядом с близкими и родными людьми — общение с друзьями и домочадцами будет радостным и позитивным.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сегодняшний день просто прекрасно подходит для того, чтобы провести его так, как вам хочется. Не обращайте внимания на тех, кто будет с вами не согласен. В конце концов, лишь вы один вправе решать, как вам будет лучше жить.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Козерогов

    Ваша грусть и хандра пройдут без следа. Сегодня вы будете полны планов на будущее. С начальником будет полное взаимопонимание, он обязательно оценит ваши предложения, так что не держите их при себе.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Водолеев

    Если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, то стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом. Вечер хорош для творчества, а если потянет на романтику, поклонники/покпонницы тут как тут.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.12 - 22.12)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.12- 22.12)

Бизнес-гороскоп на неделю (16.12 - 22.12.2019): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 21 декабря, Гороскоп на 21 декабря, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь