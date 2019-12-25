Гороскоп на 26 декабря: Близнецам следует уделить время родным, а Ракам лучше быть сдержанными

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Овнов Проявите самообладание с утра: давать волю эмоциям в это время крайне нежелательно. В остальном день благоприятен. Вам удастся решить многие задачи, справиться с делами, которые еще совсем недавно казались слишком сложными. Пригодится то, чему вы успели научиться в последнее время. Во второй половине дня вероятны хорошие новости, приятные известия от дорогих вам людей. Будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях, в последнее время складывавшихся напряженно. Вы с уважением относитесь к чужим интересам, окружающие это замечают.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Тельцов Начало дня будет непростым и беспокойным. В это время вам придется много внимания уделить чужим делам. Иногда из-за них нужно будет отложить реализацию собственных планов; в такие моменты вы можете очень сердиться. Следите за тем, чтобы жертвами вашего гнева не стали люди, которые вам дороги. Вторая половина дня проходит куда удачнее, может порадовать приятными сюрпризами. Некоторые Тельцы успешно завершат дела, которым отдавали много сил, другие получат ответы на вопросы, над которыми много размышляли.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Близнецов Любые важные вопросы нужно обсуждать в первой половине дня. Это касается и работы, и личных отношений. Чем позже вы начинаете вести серьезные разговоры, тем выше вероятность, что они закончатся спорами, достичь компромисса не удастся, и участники будут обижены друг на друга. Близкие нуждаются в вашем внимании и поддержке. Постарайтесь провести с ними больше времени. Не беда, если ради этого придется отложить какие-то запланированные дела. День подходит для небольших покупок, а вот крупные приобретения могут оказаться неудачными.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Раков Беспокойный день, приносящий новые задачи и смелые планы. У вас появляется много новых интересов и увлечений. Однако вы пытаетесь успеть все, объять необъятное, а зря – нужно сосредоточиться на самом важном, остальное может подождать. Стоит быть сдержаннее в общении с теми, кто вам дорог. Некстати сказанные слова могут стать причиной ссор и обид. Имея дело с новыми знакомыми, вы порой слишком торопитесь, часто думаете о людях лучше, чем они того заслуживают, или доверяете тем, кто этого недостоин.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Львов Не все идет хорошо, но ситуация изменится к лучшему, если вы не станете отчаиваться и будете продолжать двигаться в выбранном направлении. Придется проявить настойчивость, чтобы достичь нужных результатов. А общение с окружающими потребует твердости. Вам придется защищаться от нападок, давать отпор тем, кто попытается навязать вам свою волю или злоупотребить вашей добротой. Лучшее время для важных дел и решений – вторая половина дня. Вам удается сосредоточиться, все учесть и ничего не упустить из виду. Поэтому ошибки маловероятны.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Дев Какие-то трудности могут возникнуть, но все же преобладать будет влияние позитивных тенденций. Можно ставить перед собой новые цели, браться за сложные дела; вам во многом сопутствует удача. Важно не спешить, особенно если вы действуете в одиночку. Изучите ситуацию и постарайтесь минимизировать риски. Во второй половине дня возможны интересные поездки и встречи с необычными людьми. Вы любознательны и не упускаете шанс получить полезную информацию, задаете вопросы именно тем, кто может на них ответить.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Весов День беспокойный, непростой, но назвать его безнадежно плохим все же нельзя. Определенно будут удачные моменты, но вопрос в том, сумеете ли вы этим воспользоваться. Одним представителям знака не хватает решительности, другие предпочитают не действовать, а ждать у моря погоды, третьи слишком много сомневаются в себе. Очень полезным окажется опыт, полученный раньше. Стоит обдумать события недавнего прошлого, проанализировать собственные поступки. Возможно, вы поймете, где именно ошиблись, и это позволит избежать повторения промахов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Скорпионов Неплохой день. Вы во многих делах можете достичь успеха. Часто в этом помогает обаяние. Вы нравитесь людям, поэтому они охотно исполняют ваши просьбы, поддерживают многие начинания, ищут способ вас порадовать. Но иногда доброжелательность окружающих выходит за рамки здравого смысла, и вам приходится отстаивать свое право хоть какие-то решения принимать самостоятельно. Вторая половина дня подходит для творчества. Это время, когда во многом можно полагаться на интуицию: ее подсказки оказываются верными. Возможны удивительные удачи.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов Благоприятный день, плодотворный и интересный. Дел много, и часто они непросты, но вы не жалуетесь, потому что хорошо знаете, ради чего трудитесь. Даже у тех, кто обычно склонен лениться и откладывать все на потом, сегодня не возникает проблем с мотивацией. Вторая половина дня особенно благоприятна для общения. Она же обещает приятные знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы захотите. Многим Стрельцам полезно будет повидаться со старыми друзьями: от них представители знака узнают много интересного.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Козерогов Если у вас на этот день большие планы, приступайте к их реализации с самого утра. Если вы отложите что-то на потом, то рискуете так никогда к этому и не вернуться. Это касается и обсуждения важных вопросов. И деловые, и личные встречи гораздо лучше проходят до обеда, чем после. Вторая половина дня проходит в бессмысленных разговорах и горячих, но бестолковых спорах. Некоторые представители знака в это время склонны говорить лишнее и рискуют поделиться своими секретами с теми, кому лучше бы о них не знать.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Водолеев Сложный день. Вы стараетесь сохранять оптимизм, но удается это не всегда. Часто ситуация выходит из-под контроля, вы теряетесь, чувствуете себя совершенно беспомощными. Некоторые представители знака говорят и делают то, о чем позже придется пожалеть. Старайтесь не повторять своих старых ошибок. Может оказаться полезным чужой опыт. Не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому доверяете. Старайтесь быть особенно терпеливыми с близкими. Личные отношения сегодня могут складываться напряженно, но если вы постараетесь, то наверняка найдете способ сгладить острые углы.