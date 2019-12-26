Гороскоп на сегодня: у Близнецов благоприятный день для работы, а Весов ожидают трудности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Овнов Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Тельцов Сегодня вам следует организовать для себя умеренные физические нагрузки, сейчас они идеально помогут вам поддержать работу всего организма и окажут благоприятное воздействие на сердце.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Близнецов Старайтесь придерживаться того ритма, который сами себе задали. Такой режим работы поможет вам наиболее эффективно рассчитать свои силы, при этом оставив себе время и для их восполнения. Главное, чтобы потом это вошло у вас в привычку и дальше помогало вам продуктивно работать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Раков Возможно обнаружение ошибок в документах. Служебная командировка может стать мучением из-за проблем с транспортом или связью. Переложите часть забот на чужие плечи и чаще делайте перерывы.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Львов Одна из главных задач Львов в эти сутки — это не утонуть в мелочах. Хватаясь за несколько интересных дел сразу, вы рискуете раньше времени истощить силы. У вас будет отнимать много энергии общение, суета, обмен новостями, оказание услуг, поиск недостающих материалов, контакты с иностранцами или иногородними клиентами.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Дев Нынче вы можете быть подвержены эмоциональным всплескам, поэтому было бы лучше контролировать себя и не поддаваться негативному воздействию окружающих. Вероятно, вам пойдут на пользу травяные чаи.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Весов Сегодня вас ожидает множество трудностей, но не стоит сразу падать духом. Для начала, распишите себе план работы, может быть, что-то удастся перепоручить. Делайте всё очень сдержано и чётко, тогда вы сумеете сэкономить массу времени. И даже если придётся немного задержаться на работе, по крайней мере, вы со всем справитесь.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Стрельцов Сегодня всякие поползновения к сотрудничеству с вами, будут на корню задавлены могучею вашей индивидуальностью. Постарайтесь хоть человека не покалечить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Козерогов Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 декабря 2019 для Водолеев Сегодня для вас принципиально важно будет адаптироваться к работе как можно быстрее. Поскольку она вас ждать не сможет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы за ней успеть.