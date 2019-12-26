Скачать
Четверг, 26.12.2019
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Объявлены участники Рождественской гонки-2019
Объявлены участники Рождественской гонки-2019
26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день
26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день

Гороскоп на сегодня: у Близнецов благоприятный день для работы, а Весов ожидают трудности

Гороскоп на сегодня: у Близнецов благоприятный день для работы, а Весов ожидают трудности
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2019 года, предусматривает неординарный день, в который стоит прислушиваться к себе.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Овнов 

    Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Тельцов 

    Сегодня вам следует организовать для себя умеренные физические нагрузки, сейчас они идеально помогут вам поддержать работу всего организма и окажут благоприятное воздействие на сердце.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Близнецов 

    Старайтесь придерживаться того ритма, который сами себе задали. Такой режим работы поможет вам наиболее эффективно рассчитать свои силы, при этом оставив себе время и для их восполнения. Главное, чтобы потом это вошло у вас в привычку и дальше помогало вам продуктивно работать.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Раков

    Возможно обнаружение ошибок в документах. Служебная командировка может стать мучением из-за проблем с транспортом или связью. Переложите часть забот на чужие плечи и чаще делайте перерывы.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Львов   

    Одна из главных задач Львов в эти сутки — это не утонуть в мелочах. Хватаясь за несколько интересных дел сразу, вы рискуете раньше времени истощить силы. У вас будет отнимать много энергии общение, суета, обмен новостями, оказание услуг, поиск недостающих материалов, контакты с иностранцами или иногородними клиентами.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Дев  

    Нынче вы можете быть подвержены эмоциональным всплескам, поэтому было бы лучше контролировать себя и не поддаваться негативному воздействию окружающих. Вероятно, вам пойдут на пользу травяные чаи.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Весов 

    Сегодня вас ожидает множество трудностей, но не стоит сразу падать духом. Для начала, распишите себе план работы, может быть, что-то удастся перепоручить. Делайте всё очень сдержано и чётко, тогда вы сумеете сэкономить массу времени. И даже если придётся немного задержаться на работе, по крайней мере, вы со всем справитесь.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сегодня всякие поползновения к сотрудничеству с вами, будут на корню задавлены могучею вашей индивидуальностью. Постарайтесь хоть человека не покалечить.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Козерогов

    Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Водолеев

    Сегодня для вас принципиально важно будет адаптироваться к работе как можно быстрее. Поскольку она вас ждать не сможет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы за ней успеть.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 декабря 2019 для Рыб

    Держитесь подальше от недоброжелателей — сейчас вы особенно уязвимы. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Сложные вопросы стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.12- 29.12)

Бизнес-гороскоп на неделю (23.12 - 29.12.2019): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (23.12 - 29.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 26 декабря, Гороскоп на 26 декабря, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
02 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
03 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
04 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
05 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "режим тишины"
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Звезды из прошлого, псевдонимы которых знает каждый (Фото)
Звезды из прошлого, псевдонимы которых знает каждый (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь