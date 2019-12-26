Гороскоп на сегодня: у Близнецов благоприятный день для работы, а Весов ожидают трудности

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Овнов
Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Тельцов
Сегодня вам следует организовать для себя умеренные физические нагрузки, сейчас они идеально помогут вам поддержать работу всего организма и окажут благоприятное воздействие на сердце.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Близнецов
Старайтесь придерживаться того ритма, который сами себе задали. Такой режим работы поможет вам наиболее эффективно рассчитать свои силы, при этом оставив себе время и для их восполнения. Главное, чтобы потом это вошло у вас в привычку и дальше помогало вам продуктивно работать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Раков
Возможно обнаружение ошибок в документах. Служебная командировка может стать мучением из-за проблем с транспортом или связью. Переложите часть забот на чужие плечи и чаще делайте перерывы.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Львов
Одна из главных задач Львов в эти сутки — это не утонуть в мелочах. Хватаясь за несколько интересных дел сразу, вы рискуете раньше времени истощить силы. У вас будет отнимать много энергии общение, суета, обмен новостями, оказание услуг, поиск недостающих материалов, контакты с иностранцами или иногородними клиентами.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Дев
Нынче вы можете быть подвержены эмоциональным всплескам, поэтому было бы лучше контролировать себя и не поддаваться негативному воздействию окружающих. Вероятно, вам пойдут на пользу травяные чаи.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Весов
Сегодня вас ожидает множество трудностей, но не стоит сразу падать духом. Для начала, распишите себе план работы, может быть, что-то удастся перепоручить. Делайте всё очень сдержано и чётко, тогда вы сумеете сэкономить массу времени. И даже если придётся немного задержаться на работе, по крайней мере, вы со всем справитесь.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Стрельцов
Сегодня всякие поползновения к сотрудничеству с вами, будут на корню задавлены могучею вашей индивидуальностью. Постарайтесь хоть человека не покалечить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Козерогов
Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Водолеев
Сегодня для вас принципиально важно будет адаптироваться к работе как можно быстрее. Поскольку она вас ждать не сможет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы за ней успеть.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 декабря 2019 для Рыб
Держитесь подальше от недоброжелателей — сейчас вы особенно уязвимы. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Сложные вопросы стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее.