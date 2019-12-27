Гороскоп на 28 декабря: Близнецы наладят личную жизнь, а Водолеям лучше отказаться от алкоголя

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Овнов Овнам 28 декабря 2019 г может поступить необычное предложение. Прежде, чем дать добро, спросите совет у старших членов семьи или у партнёра по отношениям. Скорее всего, в течение дня придётся не раз оказаться в непростой ситуации. Избегайте конфликтов с представителями органов правопорядка, не дерзите, находясь за рулём, и откажитесь от высоких расходов на роскошь. Овнам старшего возраста стоит отправиться в неторопливую прогулку по магазинам.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Тельцов Тельцы на протяжении всей субботы будут излучать оптимизм. Скорее всего, эти настроения быстро доберутся и до близких людей, что создаст уникальную атмосферу этого выходного. Лучше всего проводить его, забыв о множестве дел. Посетите культурное мероприятие, совершите небольшую поездку, устройте романтическое свидание для партнёра по отношениям. Вечером не исключено получение положительных новостей или некрупной суммы наличности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Близнецов Многим Близнецам в этот день удастся нормализовать личную жизнь. Кто-то устранит продолжительный спор, кто-то помирится с партнёром по браку, кто-то вернёт расположение экс-половинки. Тем, кто ищет любовь, не следует открывать сердце первому встречному. Также определённую опасность представляют дела, связанные с ремонтом электроприборов. Суббота плохо подходит для переезда, для покупок в кредит, для крупных домашних реформ и для жёсткого ограничения в рационе.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Раков Некоторые Раки сегодня испытают тягу к новаторствам. Не останавливайте подобный порыв, особенно если он будет направлен на создание уюта в личном пространстве или на творчество. Суббота может слегка напрячь тех, кто не закончил какой-то служебный проект. Есть риск, что придётся пару часов провести на работе. День неплох для проведения домашних торжеств и для поиска второй половинки. Максимум любопытных знакомств состоится в виртуальном пространстве.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Львов Львам 28 декабря 2019 не рекомендуется уподобляться толпе. Даже если всех вокруг поглотит предновогодняя суета, это не значит, что и вам следует вести себя точно также. Определите дела, которые важнее всего, либо и вовсе позвольте себе тотальную праздность. Уделите внимание своей половинке, младшим членам семьи или состоянию своего организма. День оптимально подходит для стилистических перемен, но они не должны быть подчёркнуто эпатажными.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Дев Девам сегодня можно делать покупки, но не в кредит, и ставить смелые кулинарные эксперименты. Представителям сильного пола рекомендуется провести субботу, подводя итоги уходящего года. Возможно, есть недоделки, к которым следует приступить прямо сейчас. День не подходит для деловых переговоров, проведения ответственных встреч и для приобретения личного транспорта. Вечером желательно выполнить обещание, которое дали кому-то из родственников.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Весов Весов в этот день будет сложно застать в домашних стенах. Суббота, вероятно, будет состоять из многочисленных встреч, культурных мероприятий, визитов к друзьям и иных развлечений. Тем, кто всё-таки предпочтёт домашний досуг, не рекомендуется давать власть пессимизму. Куда правильней составить подробный план новогодних торжеств, сходить за покупками, найти интересное хобби. Тем, у кого есть младшие члены семьи, следует поучиться у них непосредственности.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Скорпионов Скорпионы сегодня, скорее всего, не смогут насладиться спокойствием и тишиной. Не исключены визиты людей, вызывающих особое неприятие. Также есть риск, что сломается незаменимый домашний прибор, будут сбоить основные средства коммуникаций или самочувствие окажется на критически низкой отметке. Ближе к вечеру предвидится куда более позитивная атмосфера. Это подходящий момент, чтобы навестить лучшего друга, разобраться в себе или совершить небольшую прогулку.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцам сегодня не следует отказывать на чьи-либо просьбы о помощи. Ответив просящему «нет», есть риск испытать муки совести. Других острых моментов этот день не принесёт. Проведите последнюю субботу уходящего года так, как хочется вам и вашей семье. Не возбраняется слегка бездельничать. Предвидится удача в ходе прогулки по магазинам. Стрельцам прекрасного пола можно выбрать новогодний наряд (есть шанс найти именно тот, что оптимально подчеркнёт ваши сильные стороны).

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Козерогов Козероги сегодня могут испытать свои силы в принципиально новом занятии. Есть шанс одержать верх в спортивных соревнованиях или в интеллектуальной борьбе. День неплох для организации семейных банкетов, для визитов к друзьям, для активного освоения нового хобби. Козерогам юного возраста не следует настаивать на своём, если старшие члены семьи сочтут эту идею сверх авантюрной. Тем, кто недавно болел, стоит заняться укреплением иммунитета.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 декабря 2019 для Водолеев Водолеям сегодня не стоит допускать пессимистичные мысли. Верьте в успех намеченных дел и доверяйте подсказкам своей интуиции. Тем, кто давно не бывал на природе, следует выбрать самый удобный наряд и устроить семейное мероприятие где-то за городом. Также будет полезно почаще прислушиваться к старшим членам семьи, уважать интересы своей половинки и воздерживаться от употребления крепкого алкоголя. Вечер, вероятно, будет наполнен романтикой.