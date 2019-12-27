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Гороскоп на 28 декабря: Близнецы наладят личную жизнь, а Водолеям лучше отказаться от алкоголя

Гороскоп на 28 декабря: Близнецы наладят личную жизнь, а Водолеям лучше отказаться от алкоголя
18:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

28 декабря 2019 года может возникнуть перерасход финансовых средств, либо появится излишнее эмоциональное напряжение.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Овнов 

    Овнам 28 декабря 2019 г может поступить необычное предложение. Прежде, чем дать добро, спросите совет у старших членов семьи или у партнёра по отношениям. Скорее всего, в течение дня придётся не раз оказаться в непростой ситуации. Избегайте конфликтов с представителями органов правопорядка, не дерзите, находясь за рулём, и откажитесь от высоких расходов на роскошь. Овнам старшего возраста стоит отправиться в неторопливую прогулку по магазинам.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Тельцов 

    Тельцы на протяжении всей субботы будут излучать оптимизм. Скорее всего, эти настроения быстро доберутся и до близких людей, что создаст уникальную атмосферу этого выходного. Лучше всего проводить его, забыв о множестве дел. Посетите культурное мероприятие, совершите небольшую поездку, устройте романтическое свидание для партнёра по отношениям. Вечером не исключено получение положительных новостей или некрупной суммы наличности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Близнецов 

    Многим Близнецам в этот день удастся нормализовать личную жизнь. Кто-то устранит продолжительный спор, кто-то помирится с партнёром по браку, кто-то вернёт расположение экс-половинки. Тем, кто ищет любовь, не следует открывать сердце первому встречному. Также определённую опасность представляют дела, связанные с ремонтом электроприборов. Суббота плохо подходит для переезда, для покупок в кредит, для крупных домашних реформ и для жёсткого ограничения в рационе.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Раков

    Некоторые Раки сегодня испытают тягу к новаторствам. Не останавливайте подобный порыв, особенно если он будет направлен на создание уюта в личном пространстве или на творчество. Суббота может слегка напрячь тех, кто не закончил какой-то служебный проект. Есть риск, что придётся пару часов провести на работе. День неплох для проведения домашних торжеств и для поиска второй половинки. Максимум любопытных знакомств состоится в виртуальном пространстве.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Львов   

    Львам 28 декабря 2019 не рекомендуется уподобляться толпе. Даже если всех вокруг поглотит предновогодняя суета, это не значит, что и вам следует вести себя точно также. Определите дела, которые важнее всего, либо и вовсе позвольте себе тотальную праздность. Уделите внимание своей половинке, младшим членам семьи или состоянию своего организма. День оптимально подходит для стилистических перемен, но они не должны быть подчёркнуто эпатажными.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Дев  

    Девам сегодня можно делать покупки, но не в кредит, и ставить смелые кулинарные эксперименты. Представителям сильного пола рекомендуется провести субботу, подводя итоги уходящего года. Возможно, есть недоделки, к которым следует приступить прямо сейчас. День не подходит для деловых переговоров, проведения ответственных встреч и для приобретения личного транспорта. Вечером желательно выполнить обещание, которое дали кому-то из родственников.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Весов 

    Весов в этот день будет сложно застать в домашних стенах. Суббота, вероятно, будет состоять из многочисленных встреч, культурных мероприятий, визитов к друзьям и иных развлечений. Тем, кто всё-таки предпочтёт домашний досуг, не рекомендуется давать власть пессимизму. Куда правильней составить подробный план новогодних торжеств, сходить за покупками, найти интересное хобби. Тем, у кого есть младшие члены семьи, следует поучиться у них непосредственности.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Скорпионов 

    Скорпионы сегодня, скорее всего, не смогут насладиться спокойствием и тишиной. Не исключены визиты людей, вызывающих особое неприятие. Также есть риск, что сломается незаменимый домашний прибор, будут сбоить основные средства коммуникаций или самочувствие окажется на критически низкой отметке. Ближе к вечеру предвидится куда более позитивная атмосфера. Это подходящий момент, чтобы навестить лучшего друга, разобраться в себе или совершить небольшую прогулку.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Стрельцов 

    Стрельцам сегодня не следует отказывать на чьи-либо просьбы о помощи. Ответив просящему «нет», есть риск испытать муки совести. Других острых моментов этот день не принесёт. Проведите последнюю субботу уходящего года так, как хочется вам и вашей семье. Не возбраняется слегка бездельничать. Предвидится удача в ходе прогулки по магазинам. Стрельцам прекрасного пола можно выбрать новогодний наряд (есть шанс найти именно тот, что оптимально подчеркнёт ваши сильные стороны).

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Козерогов

    Козероги сегодня могут испытать свои силы в принципиально новом занятии. Есть шанс одержать верх в спортивных соревнованиях или в интеллектуальной борьбе. День неплох для организации семейных банкетов, для визитов к друзьям, для активного освоения нового хобби. Козерогам юного возраста не следует настаивать на своём, если старшие члены семьи сочтут эту идею сверх авантюрной. Тем, кто недавно болел, стоит заняться укреплением иммунитета.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Водолеев

    Водолеям сегодня не стоит допускать пессимистичные мысли. Верьте в успех намеченных дел и доверяйте подсказкам своей интуиции. Тем, кто давно не бывал на природе, следует выбрать самый удобный наряд и устроить семейное мероприятие где-то за городом. Также будет полезно почаще прислушиваться к старшим членам семьи, уважать интересы своей половинки и воздерживаться от употребления крепкого алкоголя. Вечер, вероятно, будет наполнен романтикой.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 декабря 2019 для Рыб

    Рыбы 28 декабря могут увидеть перед собой новый жизненный ориентир. Прежде, чем двигаться новой тропой, просчитайте все возможные варианты. В целом же эта суббота обещает пройти довольно спокойно и немного обыденно. Погрузившись в бытовые дела, есть риск не заметить сигнал, исходящий от какого-то человека (от партнёра по браку или от особы, которой давно симпатизировали). Воздержитесь от виртуальных знакомств и постарайтесь не потворствовать чревоугодию.

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