Гороскоп на сегодня: Стрельцам стоит быть самостоятельными, у Дев - неоднозначный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Овнов Благоприятный день, спокойный и плодотворный. Дел может быть много, но вы наверняка справитесь с ними хорошо. Нет причин для волнений; звезды на вашей стороне, вы чувствуете их поддержку. Возможны встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Будет очень приятно пообщаться, найдется масса интересных тем для разговора. Вечер подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Вы мыслите масштабно, но верно оцениваете свои возможности, знаете, чего можете добиться, а чего нет. Это многое упрощает, позволяет избежать напрасных надежд.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Тельцов Благоприятный день для общения, особенно неформального. Вы легко находите подход к самым разным людям, на многих производите хорошее впечатление. Не исключено, что какие-то встречи, случившиеся сегодня, сыграют важную роль в вашей жизни. Порой достаточно пустяка, какого-то незначительного события или случайно сказанных слов, чтобы вы изменили свои взгляды. Вторая половина дня - благоприятное время для творчества. Можно вспомнить о давнем хобби или заняться чем-то совершенно новым. У вас получается хорошо даже то, что прежде казалось невероятно сложным, доступным лишь избранным.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Близнецов Начало дня подходит для встреч и важных разговоров. Неважно, пойдет ли речь о работе, бизнесе или каких-то личных делах. Вы быстро поймете, что на самом деле важно, а что - пустяки. Именно это поможет найти решение, которое устроит всех. Окружающие поймут, что вы - именно тот человек, к которому стоит обращаться за советом в трудный момент. Во второй половине дня будет особенно много дел, и некоторые из них придется делать в спешке. Но серьезных ошибок вы все же не допустите. Многим Близнецам пригодится опыт, полученный раньше.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Раков Подходящий день для того, чтобы договориться с кем-то о совместных действиях, объединиться с людьми, чьи взгляды схожи с вашими. Поддержка не просто полезна вам; она вдохновляет, помогает оставить в прошлом страхи и тревоги, решиться на какие-то важные шаги. Ваши идеи нравятся многим, это не может не радовать. Радует общение со старыми знакомыми. Новости, которыми они поделятся, окажутся очень приятными. У некоторых Раков появится новый источник вдохновения. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, удачные находки.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Львов Многое дается непросто. Даже из-за мелких неприятностей вы расстраиваетесь куда больше, чем стоило бы. Реакция на критику тоже бывает слишком острой, из-за этого оказывается трудно поладить даже с близкими людьми. Но день приносит и поводы для радости. Возможны какие-то приятные события в семье, встречи со старыми знакомыми поднимают настроение и вдохновляют. Будет возможность вспомнить о каком-то давнем хобби. Оно снова подарит массу удовольствия - наверняка вы захотите всерьез вернуться к нему в ближайшее время.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Дев Неоднозначный день. Все складывается неплохо, но вас грызет тревога, причины которой не всегда понятны. Иногда дело в старых проблемах, которые остались нерешенными. Сейчас вряд ли стоит что-то предпринимать, а чуть станет ясно, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Могут непросто складываться отношения с близкими. Некоторые ваши слова и поступки огорчают их. Вечером можно будет спокойно поговорить обо всем. Сохраняйте спокойствие: это как раз то, что нужно, чтобы достичь компромиссов, найти решения, устраивающие всех.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Весов Благоприятный день, полный интересных событий. Скучать вам определенно не придется. События развиваются стремительно, а вы оказываетесь в самом их центре. Особенно увлекательные приключения ждут новых представителей знака, которые идут на поводу у своих порывов. Правда, немного осторожности вам не помешало бы, иначе о некоторых поступках придется пожалеть. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, или успешно завершить старые дела. Старайтесь обращать внимание на мелочи. Детали, которые сейчас кажутся незначительными, позже могут сыграть важную роль.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Скорпионов Благоприятный день для общения. С близкими людьми вы можете говорить обо всем, не сомневаясь, что вас поймут правильно и поддержат. Будет возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы готовы простить окружающим их промахи, проявить снисходительность к чужим слабостям. Потребуется приложить усилия, чтобы разобраться с накопившимися делами; их очень много, и некоторые не так просты, как кажется. Проявив настойчивость, вы со всем справитесь. Постарайтесь избегать перегрузок; они могут спровоцировать недомогания.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Стрельцов Стройте планы с осторожностью, старайтесь не давать важных обещаний, не связывать себя серьезными обязательствами. Очень важно сохранить свободу действий, независимость от других. Вы сможете достичь отличных результатов, если будете самостоятельны во всем. Прежде, чем следовать полученным советам, подумайте, действительно ли они хороши. Вторая половина дня порадует денежными поступлениями. Это время подходит для сделок и покупок. Не исключены предложения о сотрудничестве. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет, стоит ли принимать их.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Козерогов Благоприятный день. Он подходит для деловых и личных встреч, обсуждения важных вопросов. Вы чувствуете поддержку звезд, знаете, что близкие люди в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. Не исключены неожиданные подарки, денежные поступления, на которые вы не рассчитывали. Некоторым Козерогам вернут старые долги. С покупками лучше не торопиться; лучше все обдумать, изучить разные предложения. Впрочем, и в других вещах спешка ни к чему. У вас вполне достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый свой шаг.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 декабря 2019 для Водолеев Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Если сегодня эмоции возьмут верх над здравым смыслом, следующие несколько дней могут пройти не слишком приятно. Полезно будет прислушаться к советам старых знакомых. Их опыт поможет вам избежать ошибок, найти кратчайший путь к цели. Возможны денежные поступления. Скорее всего, они будут скромными, но вы останетесь довольны, поскольку сможете позволить себе какие-то незапланированные покупки. День отлично подходит для того, чтобы выбирать подарки для близких.