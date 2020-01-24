Гороскоп на сегодня 24 января: Весам предстоит быть в центре внимания, а Рыб ожидают ожидают проблемы в бизнесе

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 января 2020 для Овнов Хорошее время для укрепления своего авторитета и отношений с вышестоящими, достижения целей. Сейчас вам будет проще достичь компромисса с другими людьми, что можно использовать как в делах, так и в личной сфере. В финансовых вопросах сейчас не исключены трудности — возможны потери из-за неоправданного риска или азарта. С особым вниманием отнеситесь к своему здоровью и личной безопасности. Возможно ослабление иммунитета и общего тонуса организма. Будьте аккуратны за рулем — присутствует риск аварий.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 января 2020 для Тельцов Неспокойный период, но возрастет выносливость и стрессоустойчивость. Растраченные силы будут быстрее восстанавливаться. Уязвима сейчас мочеполовая система, область лица и головы. Нервная система может страдать. Сохраняется травмоопасность. При осмотрительности и соблюдении правил безопасности день хорош для оздоровительных занятий водными видами спорта.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 января 2020 для Близнецов Благоприятный день для сотрудничества, организации совместной деятельности и заключения соглашений. Все это может принести материальную выгоду. Сегодня лучше не брать ответственность целиком на себя, а разделить ее с другими. Еще в данный период хорошо решать юридические вопросы, консультироваться по правовым вопросам, лучше делать это во второй половине дня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 января 2020 для Раков В этот период вам следует избегать слишком властного поведения, поскольку велик риск конфликтов. Во-первых, есть вероятность испортить отношения с возлюбленным или родственниками. Во-вторых, период может быть сложным с точки зрения взаимодействия с начальством, высокопоставленными лицами, работниками государственных учреждений.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 января 2020 для Львов Причиной недомоганий может быть переедание, особенно увлечение сладостями или длительное переутомление. Могут быть проблемы от невнимательности и несоблюдения правил гигиены, например после употребления плохо помытых фруктов или ягод. Самыми уязвимыми органами и частями тела в этот период будут почки, область поясницы и бедер.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 января 2020 для Дев Это время потребует большого трудолюбия и ответственного отношения к своим рабочим обязанностям, ваши доходы почти целиком зависят от профессионального мастерства и старания. Вам придется быть внимательнее к потребностям и запросам публики, потенциальных клиентов или покупателей. Это касается не только тех, кто работает в торговле или сфере услуг, но и людей творческих профессий.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 января 2020 для Весов Наступает хорошее время для тех, кто хотел завоевать симпатии публики и быть в центре внимания. Особенно эти возможности рекомендуется использовать тем, чья деятельность связана со сценой, преподаванием или иной публичной деятельностью. Омрачить настроение может плохое самочувствие. Берегите иммунитет и не откладывайте лечение, чтобы не довести до больницы. Не исключены вынужденные обстоятельства и ощущение несвободы, которые на некоторое время могут помешать воплощению замыслов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 января 2020 для Скорпионов Энергичность и сопротивляемость несколько снижена, могут обостряться хронические болезни, активизироваться воспалительные процессы. Уязвимыми частями организма являются глаза, пищеварительная система, могут участиться головные боли, возможны травмы во время работы. Все это требует повышенной внимательности к своему здоровью, все мелкие травмы и недомогания требуется немедленно лечить, чтобы не допустить более серьезных проблем.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 января 2020 для Стрельцов Стремление к комфорту, красоте и роскоши могут оказаться неодолимыми и вызывать повышенные расходы на дорогие покупки и развлечения. Наряду с этим может ярко проявиться стремление творить. При наличии художественных и артистических способностей вы легко можете восстановить пошатнувшееся материальное положение и даже преумножить ваше состояние. Правда, очень многое зависит от везения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 января 2020 для Козерогов Многие представители данного знака в это время почувствуют прилив активности. Только старайтесь избегать ироничного и грубого поведения — есть риск испортить отношения с окружающими. Особенно это касается общения со старшими и вышестоящими. Работа по найму в этот период обещает быть выгодной, поэтому можно уверенно сказать, что трудолюбие принесет свои плоды. Для ремонта, строительства, обустройства дома и покупок, связанных с ним, этот день является благоприятным.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 января 2020 для Водолеев Период роста энергичности, активности, хотя иногда от слишком большой энергичности могут быть и проблемы, от резкого падения работоспособности до острых заболеваний. Начало недели несет вероятность травм или головных болей, необходимо экономно расходовать силы. День хорош для оздоровления нетрадиционными методами.