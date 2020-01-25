Гороскоп на завтра 26 января: Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев - романтическая история

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 января 2020 для Овнов Утро может стать настоящим испытанием. Чем бы вы ни занимались, за что бы ни брались, сохранить концентрацию оказывается очень трудно. Постоянно отвлекаясь, вы допускаете один промах за другим, а потом злитесь то на себя, то на окружающих. К счастью, этот сложный период не продлится долго: через несколько часов ситуация заметно изменится к лучшему. Вторая половина дня благоприятна для общения, будет шанс познакомиться с интересными людьми. Достаточно вести себя искренне, чтобы произвести хорошее впечатление: ваши достоинства не останутся незамеченными.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 января 2020 для Тельцов Отличный день для того, чтобы рассказать о своих победах и достижениях. Чем больше людей о них узнает, тем лучше; ложная скромность сейчас ни к чему. Не исключены деловые предложения, с которых начнутся кардинальные перемены к лучшему в вашей карьере. Доходы могут заметно вырасти. Не исключены романтические увлечения на работе. Против них звезды ничего не имеют, если вы не смешиваете деловые и личные интересы, например, не пытаетесь заставить симпатичного коллегу выполнять ваши обязанности. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты; вы будете очень рады гостям.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 января 2020 для Близнецов Начало дня пройдет спокойно и неторопливо. За важные дела лучше не браться, зато можно отдохнуть и приятно провести время. Будет шанс сделать небольшие удачные покупки; от крупных приобретений лучше воздержаться. Старайтесь никому ничего не обещать – сдержать слово будет непросто. Вторая половина дня будет более насыщенной и плодотворной. Появится несколько интересных идей сразу, придется выбирать, какую из них реализовать в первую очередь. Не исключены приятные сюрпризы и подарки.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 января 2020 для Раков Важные темы и актуальные проблемы лучше обсуждать в первой половине дня. В это время будет шанс найти общий язык даже с теми, кого вы прежде вообще не понимали. Часто выручает обаяние: если вы обращаетесь к кому-то с просьбой, человек просто не может отказать вам. Вторая половина дня будет не хуже, но для достижения целей в это время придется приложить чуть больше усилий. Зато будет шанс решить вопросы, которые в последнее время не давали покоя вам и вашим близким. Самым предприимчивым Ракам удастся заключить выгодные сделки или найти новый источник доходов.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 января 2020 для Львов Благоприятный день, обещающий прогресс в работе и успехи в делах. Вы идете прямо к новым вершинам, никуда не сворачивая, и никто не собьет вас с пути. Будет шанс получить поддержку каких-то важных людей, от мнения которых многое зависит. Не исключено, что у вас появятся новые партнеры, сотрудничество с ними будет приятным и выгодным. Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня стоит выделить время для отдыха и общения с людьми, которые вам дороги. Порадуют новости, касающиеся членов семьи. С родственниками вы будете терпеливы и деликатны, поэтому разногласий не возникнет.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 26 января 2020 для Дев Сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Возможно, кто-то специально пытается вывести вас из равновесия, чтобы под влиянием эмоций вы совершили необдуманные поступки, наделали ошибок. Не исключены разногласия с руководством. Отстаивайте свою точку зрения спокойно, а необоснованную критику просто пропускайте мимо ушей. Поладить с близкими будет труднее, чем обычно. Но если не вспоминать о старых обидах, то серьезных конфликтов можно избежать. Если к вам обращаются за помощью, старайтесь не отказывать.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 26 января 2020 для Весов Отличный день. Нужны помощники и союзники? Вы обзаведетесь ими без труда, причем поддержат вас даже те, кто прежде беспокоился только о собственных интересах. Предпочитаете работать самостоятельно? С этим тоже проблем не возникнет, никто не станет отвлекать вас, а добиться успехов вы сможете быстро. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы заключите выгодные сделки или сможете заметно увеличить свои доходы. Гармонично складываются личные отношения. Вы не ссоритесь с теми, кто вам дорог, получаете массу удовольствия от общения с близкими.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 января 2020 для Скорпионов Прежде чем предпринять что-то важное, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете. Идеи, которые кажутся вам отличными, могут не оправдать ожиданий. Не исключено, что при их реализации вы столкнетесь с трудностями, а результат получите совсем не тот, к которому стремились. Возможны недоразумения на работе; постарайтесь разобраться во всем как можно быстрее. Вероятны приятные встречи. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. На этот раз вы не повторите своих ошибок, и все будет складываться гармонично и ровно.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 января 2020 для Стрельцов Начало дня вы проведете в хорошем настроении, поэтому почти не заметите мелких проблем, которые могут возникнуть в это время. Полезно обсуждать планы с единомышленниками. Не исключено, что вам дадут отличные советы, подскажут, как быстрее добиться цели. Более сложной будет вторая половина дня. Вы становитесь очень чувствительными, остро реагируете на любые замечания и критику в свой адрес. Не обижайтесь на тех, кто вам дорог, иначе отношения испортятся надолго, и восстановить их будет трудно. Нежелательно в это время делать серьезные покупки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 января 2020 для Козерогов День будет напряженным. Появляется много новых задач, и решить их нужно быстро; вам же требуется время, чтобы разобраться, как лучше действовать. Имейте в виду: старый опыт может оказаться бесполезным, придется учиться на ходу. Поначалу это будет непросто, но пройдет немного времени, и вы начнете получать удовольствие от происходящего. Нежелательно принимать важные решения, касающиеся работы: легко ошибиться, довериться тому, кто этого не заслуживает. А вот в личных отношениях можно положиться на интуицию, она не подведет.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 января 2020 для Водолеев Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие. Именно это и позволяет избежать серьезных проблем и найти решение там, где другие не знают, что предпринять. Вы сможете многим помочь, но и о собственных интересах не забудете. Появятся новые союзники; со временем вы подружитесь, отношения станут неформальными и теплыми. Вы легко знакомитесь с людьми, производите благоприятное впечатление. Не исключено начало романтических историй. Не рассчитывайте ограничиться легким флиртом: отношения быстро примут серьезный характер.