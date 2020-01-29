Гороскоп на сегодня 29 января: Овнам нужно поберечь свои силы, а Дев ждет успех

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 января 2020 для Овнов Вы будете много работать, звёзды советуют беречь свои силы и здоровье. На работе обязательно возникнет ряд трудностей, всё было слишком гладко и просто. Постарайтесь сделать соответствующие выводы и больше не допускать ошибок. Нервный срыв Овнам точно гарантирован, если вы не будете находить время для отдыха. Этот период отнимет у вас много энергии, которую обязательно нужно потом компенсировать с помощью встреч с друзьями, походов в кино, а также интимных свиданий со своей второй половинкой.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 января 2020 для Тельцов Семейные знаки зодиака будут выяснять отношения с партнёром. Постарайтесь вести себя сдержанно, никаких повышенных тонов и нецензурной лексики. На первый взгляд может показаться, что это всё очень просто, необходимо отыскать компромиссное решение. На работе возникнут споры и конфликты, постарайтесь сгладить все углы, иначе придётся потом выслушивать от начальника неприятные вещи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 января 2020 для Близнецов Сегодня вы можете почувствовать себя психологически угнетёнными, будет ощущаться напряжение в отношениях с партнёром. Хочется постоянно быть рядом, обнимать и целовать любимого человека, отдавать ему частичку своего тепла. Постарайтесь быть мягче, романтичнее и проявлять нежность и заботу, по отношению к нему. Вам удастся решить множество проблем на работе. Звезды советуют ставить перед собой конкретные цели и уверенно идти к ним, преодолевая все преграды.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 января 2020 для Раков Покой вам может только сниться, забудьте о тишине. Представители этого знака зодиака ощутят на себе всю силу непредсказуемых событий, которые обязательно удивят даже самого циничного скептика. Ситуация может усложниться, поэтому лучше воздержаться от активных дружеских контактов. Не хамите людям, и тем более не провоцируйте сами словесные перепалки, неизвестно чем они могут закончиться.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 января 2020 для Львов Вы почувствуете упадок сил и ограниченность в действиях. Это напрямую связано со здоровьем, вероятно именно вам придется бороться с вирусом гриппа. Не рекомендуется принимать какие-либо важные решения, и тем более не проявлять инициативы. Искать обходные пути также не стоит, можете напороться на неприятности. Постарайтесь просто поддерживать свою репутацию, ситуация обязательно изменится в ближайшее время. Появятся лишние денежки, которые можно будет потом потратить на покупку вещей.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 января 2020 для Дев Рождённые под этим знаком зодиака, настроены исключительно на успех. Фортуна вам улыбнётся и вот она белая полоса, о которой вы так долго мечтали. На личном фронте появится человек, тот самый идеал, и пора перестраивать свой рабочий график, чтобы больше времени проводить с любимым человеком. Присмотритесь к своему окружению, в нём есть персоны, которые только прикидываются вашими друзьями. Наверняка они совсем не прочь испортить вашу личную жизнь и внести раздор в отношения между родственниками. Будьте готовы отбить эту стремительную «атаку».

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 29 января 2020 для Весов Вы целиком и полностью сосредоточены на домашнем уюте и семье. Не удивительно, что все переживания будут связаны с близкими людьми, в жизни которых возникли трудности. Как только вы узнаете результат, сможете вздохнуть свободно. Можно порадоваться за родного человека и снова возвращаться к обычным делам, которые требуют вашего срочного вмешательства.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 января 2020 для Скорпионов Наступило время сенсационных открытий, вам вдруг удастся по-другому посмотреть на привычные вещи. Благодаря своему упорству, целеустремленности и жизнерадостности представители этого знака зодиака сумеют подняться по карьерной лестнице. В личных делах следует проявлять меньший напор, но не быть инфантильным. Если вам кто-то приглянулся, постарайтесь набраться смелости и познакомиться, иначе возможность будет упущена.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 января 2020 для Стрельцов Постарайтесь составить на этот день список ближайших дел. Вы постоянно забываете о самом главном, пора научиться планировать. В вашем окружении появился человек, к которому вы успели проникнуться симпатией. Он представляет наибольшую опасность, враг всегда подкрадывается незаметно и постепенно начинает оказывать влияние на все сферы вашей жизни. Следует отказаться от новых знакомств, хотя бы на какое-то время.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 января 2020 для Козерогов Будьте готовы ответить перед второй половинкой за каждое своё «прегрешение». Представители этого знака зодиака большие любители стрелять глазками направо и налево, вести романтические переписки и не отказывают себе в удовольствии обернуться вслед уходящему красавчику. Если вам дороги серьезные отношения, в которых вы сейчас состоите – необходимо собраться с мыслями и отправиться спасать любовный фронт. Мир и покой в паре восстановить ещё можно, стоит приложить совсем немного усилий. Будьте готовы к тому, что партнёр намеренно будет испытывать ваше терпение на прочность.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 января 2020 для Водолеев День повышенной заботы о здоровье: даже если вы не больны, необходимо заняться профилактикой. Для медицинского обследования период не очень хорош, возможны ошибки в диагнозе. Позитивное отношение к жизни и самим себе может существенно укрепить ваше здоровье, ведь многие болезни возникают из-за чрезмерного негатива в мыслях.