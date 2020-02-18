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Гороскоп на сегодня 18 февраля: Овнам любовная сфера принесет сюрпризы, а у Близнецов могут возникнуть конфликтные ситуации

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Овнам любовная сфера принесет сюрпризы, а у Близнецов могут возникнуть конфликтные ситуации
07:15 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, предусматривает день, в который хорошо будет удаваться улаживать непростые вопросы.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Овнов 

    Этот день богат на выгодные сделки – Овны буквально нарасхват. Но не выключайте интуицию, чтобы не прозевать вторжение бесцеремонных конкурентов. Любовная сфера принесет сюрпризы – многие представители знака услышат долгожданные признания, а некоторые Овны, наконец, познакомятся с тайными поклонниками. Не исключены неожиданные финансовые поступления – возможно, расщедрятся дальние родственники, или вы получите приз за победу в конкурсе. Не спешите тратить «лишние» средства, и перенесите шопинг на другой день.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Тельцов 

    Вы всегда стремитесь к лидерству, но сейчас желательно сбавить обороты – на горизонте нарисуются сильные конкуренты. Старайтесь руководить процессом из тени, и не делитесь планами с малознакомыми людьми. Данный период пройдет без душевных волнений, но Тельцам в это время придется поработать над отношениями с избранником. Женщины должны научиться радоваться даже маленьким сюрпризам, ну а мужчинам Тельцам придется записаться на курсы романтиков.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Близнецов 

    Ищите занятия, которые приносят реальную пользу, и старайтесь избегать ненужных разговоров и сплетен. В этот день могут возникнуть конфликтные ситуации на службе, и Близнецам придется выбирать между добрыми отношениями с коллегами и своими амбициями. Возможно вам предложат выгодную подработку на дому – звезды советуют не торопиться с принятием решения, и в первую очередь думать о желаниях своих родственников.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Раков

    Этот период будет благоприятным, и Раки в очередной раз почувствуют поддержку фортуны. Но расслабляться пока рано – вам придется решать старые проблемы, и разбираться со слишком активными конкурентами. Вечером Раков ждет несколько встреч, на горизонте появятся поклонники из прошлой жизни, и поверьте звездам – это неслучайно.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Львов   

    Ставьте перед собой реальные планы и реже витайте в облаках – с таким настроем вы легко достигните целей, и воплотите в жизнь большинство идей. Начало дня подарит много важных встреч и полезных контактов – звезды гарантируют успех в творческой, и в финансовой сфере. Сегодня Львы могут организовать праздник для домочадцев, но для начала желательно обговорить детали с друзьями, и разузнать, о чем мечтают родственники. Делиться личными секретами нежелательно – в этот период фортуна благосклонна к тем, кто умеет держать язык за зубами. Вечером Львов ждут романтические увлечения – не торопитесь сообщать избраннику о своих чувствах, и потерпите с любовными признаниями.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Дев  

    Этот период в вашем распоряжении – Девы могут рассчитывать на карьерный рост и прибавку в доходах. Не сидите, сложа руки, финансовые и профессиональные сюрпризы получат только трудолюбивые ребята. Вы можете довериться интуиции – внутренний голос поможет избежать ошибок, и убережет от встречи с конкурентами. Во второй половине дня Девы смогут без страха общаться и с деловыми партнерами, и с коллегами, и с руководством – все в восторге от ваших идей и наработок.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Весов 

    Сегодня Весов будет тянуть на авантюры – звезды вам завидуют, но напоминают, что рисковать нужно с умом. Весам следует ответственно отнестись к выполнению своей работы – возможны трения с начальством, и если вы убедите руководство в своей незаменимости, конфликт будет исчерпан. Этот период хорош для учебы – зарубежные партнеры готовы поделиться с вами своим опытом. Вечером некоторые представители знака почувствуют тягу к романтическим приключениям.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Скорпионов 

    Позаботьтесь о своем внешнем виде, и не жалейте времени и денег на преображение. Новый образ привлечет в жизнь Скорпионов не только поклонников – деловые партнеры тоже оценят стильный костюм, и модную прическу. В этот день вам пригодятся дипломатические таланты – возможны конфликты с коллегами и руководством. Не пытайтесь настоять на своем, и учитесь компромиссу. Ситуация в финансовой сфере значительно улучшится. Вечером у Скорпионов появится возможность пообщаться с друзьями.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Стрельцов 

    Учитесь радоваться мелочам – все проблемы временны, главное, позитивный настрой и умение анализировать свои ошибки. Многие Стрельцы получат несколько выгодных предложений от деловых партнеров – вам точно будет не до отдыха. Во второй половине дня вас может посетить вдохновение – некоторые идеи придутся по душе избраннику, но старайтесь не торопить события, чтобы нечаянно не приманить соперников. В любовные сети Стрельцы не попадутся, однако романтичных представителей знака поджидают сюрпризы – вы познакомитесь с очень интересными и симпатичными поклонниками.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Козерогов

    Пришла пора помириться с обидчиками, и простить их за мелкие прегрешения – сегодня важно сохранять бодрый настрой. Этот период желательно посвятить профессиональной деятельности – развлечения в плотный график не поместятся, поэтому придется засучить рукава, и удивить руководство трудоспособностью. На вечер важных дел лучше не планировать – возможно, на горизонте появятся поклонники из прошлой жизни, и вам захочется пообщаться, не отвлекаясь на служебные проблемы. Но семья на первом месте – не забудьте про обещания, данные родственникам, и проведите время рядом с ними.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Водолеев

    Не бросайтесь из крайности в крайность, и займитесь решением насущных проблем – звезды советуют придерживаться золотой середины. Эта рекомендация будет особенно актуальной сегодня в первой половине дня. Во второй половине дня многие Водолеи сумеют проявить лидерские качества, и блеснуть талантами в политике – следите за своим окружением, и старайтесь избегать общения с карьеристами и интриганами. Улучшится ситуация в сфере финансов – вас ждет много интересных, и главное, выгодных предложений от партнеров по бизнесу. Вечером Водолеев потянет на романтику, но следите за погодой – вас и в теплых пуховиках заметят, так что готовьтесь к новым знакомствам.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 февраля 2020 для Рыб

    Главной заботой в данный период станет дополнительный заработок. Звезды понимают ваше желание стать богатыми, но помните о мере, и учитесь переключаться с финансовых проблем на личную жизнь. Во второй половине дня Рыбы могут отменить невероятно выгодные сделки, и уделить время домочадцам – как ни крути, а общение с близкими людьми должно стоять на первом месте. Семейным Рыбам в этот день беспокоиться не о чем, а вот холостым представителям знака придется поволноваться. Будьте начеку, и не поддавайтесь уговорам поклонников – что-то ваши ухажеры мудрят.

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