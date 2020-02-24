Гороскоп на сегодня 24 февраля: у Дев благоприятный день для решения финансовых проблем, а Стрельцов ожидает успех

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Овнов Возрастут жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Сегодня вы без особенных усилий сможете осуществить множество выгодных дел или добиться расположения лица противоположного пола. Благоприятный день для воплощения замыслов – ваша энергия, бьющая через край, вселит радость, веру и оптимизм в окружающих. Решительные действия, натиск, целеустремленность приведут к высоким результатам. Сон исполнится в тот же день. Ткань, бархат во сне – к ложным новостям или клевете.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Тельцов Удачное время для активности в сфере профессиональной деятельности. Благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Возможны крупные капиталовложения или покупки. В отношениях с любимым человеком возможна редкостная гармония и взаимное удовлетворение.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Близнецов Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Раков Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров – участие благожелательно настроенных к вам людей поможет избежать ошибок. Возросший жизненный потенциал благоприятно скажется на способности к самовыражению.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Львов В первой половине дня постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от гордыни и ревности. Не пытайтесь переложить свои ошибки на плечи партнера. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Дев Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, как привыкли делать, на свой страх и риск – прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством – в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Весов Сегодня у женщин-Весов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Весам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Сны бывают счастливыми и исполняются. Цифры, звезды во сне – к неожиданному известию.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Скорпионов Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие помогут женщинам преодолеть неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся близкая победа (выгода) может обернуться сокрушающим поражением.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Стрельцов Возможно, вас ждет потрясающий успех или, наоборот, все ваши надежды рухнут, а усилия окажутся безрезультатными. Не исключено, что ваши оптимизм и упорство помогут обусловить ряд позитивных ситуаций и тем самым сломить негативные тенденции дня.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Козерогов Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки (кроме изделий из золота), хозяйственные заботы, целительство. Для Женщин существует вероятность нового знакомства с интересным человеком. Мужчинам звезды рекомендуют умерить страсть к экстравагантным поступкам, которые могут изменить личную жизнь к худшему.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 февраля 2020 для Водолеев День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение либо активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями. Судьба сама подскажет правильный выход.