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Гороскоп на сегодня 25 февраля: Дев ожидают конфликтные ситуации, а у Скорпионов вполне успешный день

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Дев ожидают конфликтные ситуации, а у Скорпионов вполне успешный день
07:11 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, предусматривает день, в который не будет лишним внимательное отношение к тому, что происходит вокруг.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Овнов 

    Психологически и энергетически тяжелый период, возможно обострение хронических заболеваний, под ударом эндокринная и лимфатическая системы. Бережно следует относиться к почкам и коже, не исключены воспаления и высыпания на лице, на губах. Риск травм повышен. В первой половине дня нежелательны любые операции, особенно в области лица и головы. В это время хорошо отдыхать, накапливать силы, полезны занятия йогой, медитации.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Тельцов 

    На ваши материальные дела сильно влияют внешние обстоятельства и другие люди. Это могут быть работодатели или покровители, спонсоры или друзья, которые захотят или, наоборот, не захотят помочь вам в бизнесе или карьере. Возможен успех в свободной профессии, в областях, близких к искусству и красоте, благодаря людям, которые могут сделать вам рекламу. Во второй половине дня задержки, препятствия в делах могут привести к ухудшению материального положения.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Близнецов 

    Повышенное стремление к социальным достижениям, завоеванию авторитета в обществе. Для вас очень важно быть лидером в обществе. При определенном старании вы можете хорошо проявить себя в профессиональной сфере. Что касается политической активности, общественной деятельности, то ваше лидерство сопряжено с борьбой, протестом, нарушением правил, участием в скандалах. Мирным и традиционным путем достичь популярности и признания в избранных вами кругах не удастся. Во второй половине дня лучше не начинать ничего нового.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Раков

    В этот период следует беречь печень и всю нижнюю часть тела. Если имеются проблемы с ногами, суставами, примите профилактические меры. Вообще, это хороший день для укрепления здоровья, при этом не обязательно ходить по врачам. Наоборот, лучше не посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Лучше создайте в своем доме комфортную для себя обстановку, чаще занимайтесь тем, что поднимает вам настроение, и почувствуете себя значительно лучше.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Львов   

    Ваши денежные успехи зависят не только от вас, важно конструктивное взаимодействие с близкими людьми, особенно с мужем (женой) относительно заработков и распределения семейного бюджета. В противном случае не исключены разногласия, приводящие к проблемам не только личным, но и материальным. Во второй половине дня нежелательны командировки, дальние поездки на заработки, лучше ничего не менять в это время.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Дев  

    В этот период очень важно сохранять объективность как в оценке других людей и событий, так и в оценке собственных способностей и возможностей. Ваша самостоятельность и самодостаточность в это время невелика, вам требуется поддержка на всех уровнях. Точнее, вам придется определиться, на чьей стороне вы будете и против кого. В этот период возможно участие в коллективных конфликтах, спорах или даже в судебных разбирательствах. Личная жизнь тоже может быть бурной, возможны конфликты из-за денег или ревности.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Весов 

    Хорошее время для укрепления иммунитета, перехода на более здоровый образ жизни и более полезное питание. Позитивное отношение к людям и прогулки на свежем в воздухе могут сделать вас энергичнее и работоспособнее. Требует особого внимания система кровообращения, глаза. При невнимательности к своему здоровью могут обостряться хронические болезни, есть опасность производственных травм и отравлений. Во второй половине дня нежелательны операции и обследования.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Скорпионов 

    Материальное положение во многом зависит от вашего трудолюбия и работоспособности. Придется проявлять больше изобретательности, чтобы работать более эффективно. В лучшем положении будут люди творческие, которые любят свою работу. Успех возможен в рекламе, организации всевозможных шоу, в профессиях, связанных с изготовлением и продажей одежды, украшений, уходом за детьми. Во второй половине дня задержки и отсрочки в делах могут сказаться и на доходах.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Стрельцов 

    Сегодня для вас актуальнее всего вопросы, связанные с семьей, детьми, жильем, бытом. Для творческих людей это время завершения одного проекта и созревания новой идеи. Только не следует ничего начинать во второй половине дня. В это время лучше обращаться к незаконченным ранее делам или продолжать начатое. У людей несемейных возможны романтические отношения, а во второй половине дня не исключены встречи со старыми приятелями, друзьями детства.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Козерогов

    В этот период возрастает восприимчивость к инфекциям, риск заболеваний дыхательной системы, поэтому тщательнее следите за тем, во что вы одеваетесь, а в особенности обуваетесь, так как промокшие ноги, сквозняки, одежда не по погоде может приводить к переохлаждению и простуде. Опасайтесь падений и ушибов, растяжения связок. Не исключены болезни зубов, костей, суставов.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Водолеев

    Планеты склоняют вас к накоплению материальных ценностей, деланию запасов. Поэтому возможны большие траты на удовлетворение ваших запросов. Первая половина дня благоприятна для приобретения украшений, предметов интерьера, осветительных приборов, зеркал и произведений искусства. И всех вещей длительного пользования, предметов для коллекций. Во вторую половину дня лучше ничего серьезного не покупать.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 февраля 2020 для Рыб

    Вы будете больше заниматься собой, своими личными делами, тем, что для вас всего важнее и желаннее. У вас повысится энергичность и уверенность в себе, поэтому вы легко можете стать лидером, одержать победу над другими или своими недостатками, тормозящими ваше движение к успеху. Вы можете в какой-то мере изменить свою судьбу. Но во второй половине дня вам стоит умерить инициативу, сделать передышку и заниматься в основном текущими делами, не затевая чего-то нового и оригинального.

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