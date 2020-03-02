Гороскоп на сегодня 2 марта: Тельцам нужно отвлечься от суеты, а Скорпионам нужно старайтесь не давать обещаний

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Овнов He лучшее время для укрепления благосостояния, наоборот, возможна утечка средств, утрата некоторых возможностей в делах и карьере. Надо переждать хотя бы несколько дней и не предпринимать слишком большой активности, направленной на обогащение. Чем тише вы себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от которых зависят ваши доходы. Финансовый успех возможен в медицине, эзотерике, деятельности, связанной с секретностью.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 2 марта 2020 для Тельцов Почти весь день для вас будет пассивным, склоняющим к расслабленности и мечтательности. Вы можете снизить внешнюю активность и полностью погрузиться в чувства и эмоциональные переживания. Они будут связаны с новыми или старыми любовными отношениями, а также с воспитанием детей, общением с ними. Вы сами можете стать немного ребёнком и позволить себе отвлечься от суеты и скучных обязанностей на что-то более приятное, хотя, может, и не всегда полезное.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 2 марта 2020 для Близнецов На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, ведь именно от вас исходит подавляющее количество оригинальных и новаторских идей. Энергия, направленная в рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности. Во второй половине дня постарайтесь терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфронтацию с коллегами. Вечером рекомендуется углубить знания в вашем роде деятельности, обратить внимание на профессиональную литературу, потому что сейчас обучение будет даваться особенно легко и впоследствии даст свои плоды.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Раков Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за случайностей или непознанных вами закономерностей. Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи постоянно с вами происходят, у вас появится возможность управлять событиями своей жизни и не бояться роковых случайностей. Сегодня возможны озарения, позволяющие взглянуть на окружающую вас жизнь под непривычным углом. Это неплохое время для эзотерических практик, разгадывания тайн.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 2 марта 2020 для Львов В целом неплохое время для вас, особенно если вы обладаете эмоционально-психической устойчивостью, умением приспосабливаться к разным ситуациям и разным людям. В противном случае неприятные известия или стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, особенно на состояние сосудистой системы и общую работоспособность. Болезни могут проявляться неожиданно.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Дев Ваше материальное положение больше, чем обычно, зависит от внешних обстоятельств. С одной стороны, внезапные озарения, возникшие благодаря случайностям, могут вывести вас на новый уровень в профессиональной, а значит, и материальной сфере. Но не исключены и ситуации, когда ваши денежные планы и надежды рушатся из-за того, что кто-то поменял свои планы и нарушил договоренности. Будьте бдительны и не полагайтесь ни на кого полностью.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Весов В этот период вы больше склонны принимать любовь, а не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстрировали свои чувства. Еще у вас может проявиться тяга к таинственности, особенно в личных отношениях, вы можете активно изображать из себя человека-загадку, а можете и просто скрывать свои любовные романы от окружающих. Возможно, вам придется утаивать свои проблемы в любви и семейных отношениях, которые могут проявиться.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Скорпионов Вы очень ответственны и исполнительны — можете работать с раннего утра и до поздней ночи, кропотливо выполняя свою работу. Экономия в данный период положительно отразится на вашем материальном благосостоянии в дальнейшем. Возможно участие в различных общественно-политических организациях, интерес к проблемам общества и участие в их разрешении. Однако в конце дня может проявиться леность и рассеянность в делах — старайтесь не давать обещаний, которые не сможете выполнить.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 марта 2020 для Стрельцов В это время вы можете ставить перед собой серьезные цели, требующие большого терпения и планомерных действий. Но сила обстоятельств может быть такой, что сила желаний и вашей воли не сможет им противостоять. Стремясь обрести независимое положение, вы рискуете попасть в зависимость, чрезмерное самомнение часто наказуемо. Смирившись с тем, что вы не всемогущи, вы можете внезапно получить помощь, откуда и не ожидали.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 2 марта 2020 для Козерогов Неплохой период, вы можете не быть слишком энергичными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая позволит вам вести более здоровый образ жизни. Это подходящее время для проведения ранее запланированных оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов. В этот период особенно нужно сбалансированное питание, так как может сказаться недостаток витаминов в организме. В зоне риска также кроветворная и костная системы, могут быть травмы костей и болезни зубов.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Водолеев Повышение уровня доходов зависит от вашего авторитета, как в профессиональной сфере, так и вне ее. Планеты дают возможности для поиска поддержки со стороны влиятельных людей, начальства. Настойчивость в достижении цели и стремление к прогрессу позволит вам достичь желаемых материальных благ. Материальная удача больше сопутствует тем, кто состоит на службе, но возможен успех и в бизнесе.