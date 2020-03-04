Гороскоп на сегодня 4 марта: Львов ожидают важные дела, а у Дев хорошее время для заботы о здоровье

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 4 марта 2020 для Овнов He самый благоприятный период для вашего здоровья, в это время ослаблена энергетика и устойчивость к заболеваниям мочеполовой системы, следует опасаться инфекции и переохлаждения, особенно в области почек. Сегодня может усилиться метеозависимость, чувствительность ко всякого рода тонким влияниям, от фаз луны и электромагнитного излучения до негативных эмоциональных посылов со стороны других людей. Зато позитивные посылы, любовь и дружеская поддержка могут повлиять на вас самым лучшим образом.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 4 марта 2020 для Тельцов Хорошее время для предпринимательской деятельности, но важнее в ней будет не ваша личная активность и работоспособность, а умение налаживать полезные связи, находить людей, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с вами. Чтобы деньги шли к вам, а не от вас, уверенность в себе должна сочетаться с внимательностью к другим и умением разрешать любые спорные моменты мирным путем, с учетом интересов всех участвующих сторон.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 4 марта 2020 для Близнецов Любовь и брак в это время может выйти на первое место по значимости в вашей жизни. Это касается и одиноких людей, которые будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике жизни. Для состоящих в браке людей этот день может оказаться сложной, несущий всякого рода испытания, преодоление которых может только укрепить отношения.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 марта 2020 для Раков Вы по праву считаетесь лучшим работником в вашей организации — вашей ответственности, пунктуальности и точности нет равных. Звёзды сулят вам успех при проведении переговоров и презентаций. Проявление инициативы в рабочих делах также хорошо скажется на вашей карьере. Возможно, что вам предложат занять руководящую должность.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 4 марта 2020 для Львов В это время у вас появится потребность в упорядоченной и размеренной жизни, возможно, будут важные дела, которые надо сделать, не отвлекаясь на разные неожиданности. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать, вступать в споры и конфликты. В лучшем положении окажутся те, кто умеет работать, не сильно отвлекаясь на внешние раздражители, и сохранять гармоничные отношения со своим окружением.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 4 марта 2020 для Дев Хорошее время для заботы о здоровье, начала лечения, диеты, курса оздоровительной физкультуры или массажа, использования полезных биодобавок и витаминов. Хорошим методом оздоровления являются для вас прогулки на природе, созерцание красоты. Хотя этот период в целом будет скорее деятельным, чем созерцательным, возможно, придется много работать. И правильные действия помогут вам усилить вашу работоспособность.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 4 марта 2020 для Весов Материальный успех возможен только через собственный труд и дисциплину. В лучших условиях будут те, чья деятельность связана с медициной, ветеринарией, сферой обслуживания и торговлей. Посредническая и консультационная деятельность тоже может хорошо оплачиваться, творческий труд лучше пойдет в соавторстве. Но во второй половине дня результативнее будет работа в одиночестве. В конце дня возможны материальные трудности или проблемы в работе.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 4 марта 2020 для Скорпионов Отношения в браке могут быть гармоничными, если в них поддерживается равенство; пара старается все решать по справедливости. Если кто-то стремится занимать доминирующую позицию, не слушая возражений, это всегда проблема, часто ведущая к конфликтам и расставанию. Избежать этого просто: чаще прислушивайтесь к мнению второй половины.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 марта 2020 для Стрельцов Карьера в данный период времени выходит на первый план. Вы привыкли играть по-честному, поэтому не станете строить козни за спиной у конкурентов. Вы обладаете даром убеждения, что также является немаловажным для продвижения по карьерной лестнице. Во второй половине дня нужно с утроенной силой следить за тем, что вы говорите — многое может обернуться против вас; возможны ошибки в расчетах и в документах — следует внимательно их перепроверять.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 4 марта 2020 для Козерогов Этот день может принести новые возможности в творчестве и личной жизни, вы можете обрести популярность и найти в жизни много удовольствий и приключений. Можете встретить любовь или порадоваться успехам своих детей. Но надо иметь в виду, что не всегда планеты действуют гармонично и однозначно. Иногда видимый успех может обернуться проблемами, а проблемы позволят лучше проявить себя.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 марта 2020 для Водолеев Период позитивный и благоприятный для вашего физического здоровья. Вы можете вести активный образ жизни, много работать и развлекаться. Главное не перегружать чрезмерно сердечно-сосудистую систему, не допускать длительного переутомления и излишеств в удовольствиях, переедания, несильно увлекаться сладким. Качественное питание в это время имеет особое значение, пренебрежение этим пунктом может плохо отразиться и на вашей внешности.