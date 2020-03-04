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Гороскоп на сегодня 4 марта: Львов ожидают важные дела, а у Дев хорошее время для заботы о здоровье

Гороскоп на сегодня 4 марта: Львов ожидают важные дела, а у Дев хорошее время для заботы о здоровье
07:22 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2020 года, предусматривает скоротечный день.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Овнов 

    He самый благоприятный период для вашего здоровья, в это время ослаблена энергетика и устойчивость к заболеваниям мочеполовой системы, следует опасаться инфекции и переохлаждения, особенно в области почек. Сегодня может усилиться метеозависимость, чувствительность ко всякого рода тонким влияниям, от фаз луны и электромагнитного излучения до негативных эмоциональных посылов со стороны других людей. Зато позитивные посылы, любовь и дружеская поддержка могут повлиять на вас самым лучшим образом.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Тельцов 

    Хорошее время для предпринимательской деятельности, но важнее в ней будет не ваша личная активность и работоспособность, а умение налаживать полезные связи, находить людей, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с вами. Чтобы деньги шли к вам, а не от вас, уверенность в себе должна сочетаться с внимательностью к другим и умением разрешать любые спорные моменты мирным путем, с учетом интересов всех участвующих сторон.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Близнецов 

    Любовь и брак в это время может выйти на первое место по значимости в вашей жизни. Это касается и одиноких людей, которые будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике жизни. Для состоящих в браке людей этот день может оказаться сложной, несущий всякого рода испытания, преодоление которых может только укрепить отношения.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Раков

    Вы по праву считаетесь лучшим работником в вашей организации — вашей ответственности, пунктуальности и точности нет равных. Звёзды сулят вам успех при проведении переговоров и презентаций. Проявление инициативы в рабочих делах также хорошо скажется на вашей карьере. Возможно, что вам предложат занять руководящую должность.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Львов   

    В это время у вас появится потребность в упорядоченной и размеренной жизни, возможно, будут важные дела, которые надо сделать, не отвлекаясь на разные неожиданности. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать, вступать в споры и конфликты. В лучшем положении окажутся те, кто умеет работать, не сильно отвлекаясь на внешние раздражители, и сохранять гармоничные отношения со своим окружением.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Дев  

    Хорошее время для заботы о здоровье, начала лечения, диеты, курса оздоровительной физкультуры или массажа, использования полезных биодобавок и витаминов. Хорошим методом оздоровления являются для вас прогулки на природе, созерцание красоты. Хотя этот период в целом будет скорее деятельным, чем созерцательным, возможно, придется много работать. И правильные действия помогут вам усилить вашу работоспособность.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Весов 

    Материальный успех возможен только через собственный труд и дисциплину. В лучших условиях будут те, чья деятельность связана с медициной, ветеринарией, сферой обслуживания и торговлей. Посредническая и консультационная деятельность тоже может хорошо оплачиваться, творческий труд лучше пойдет в соавторстве. Но во второй половине дня результативнее будет работа в одиночестве. В конце дня возможны материальные трудности или проблемы в работе.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Скорпионов 

    Отношения в браке могут быть гармоничными, если в них поддерживается равенство; пара старается все решать по справедливости. Если кто-то стремится занимать доминирующую позицию, не слушая возражений, это всегда проблема, часто ведущая к конфликтам и расставанию. Избежать этого просто: чаще прислушивайтесь к мнению второй половины.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Стрельцов 

    Карьера в данный период времени выходит на первый план. Вы привыкли играть по-честному, поэтому не станете строить козни за спиной у конкурентов. Вы обладаете даром убеждения, что также является немаловажным для продвижения по карьерной лестнице. Во второй половине дня нужно с утроенной силой следить за тем, что вы говорите — многое может обернуться против вас; возможны ошибки в расчетах и в документах — следует внимательно их перепроверять.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Козерогов

    Этот день может принести новые возможности в творчестве и личной жизни, вы можете обрести популярность и найти в жизни много удовольствий и приключений. Можете встретить любовь или порадоваться успехам своих детей. Но надо иметь в виду, что не всегда планеты действуют гармонично и однозначно. Иногда видимый успех может обернуться проблемами, а проблемы позволят лучше проявить себя.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Водолеев

    Период позитивный и благоприятный для вашего физического здоровья. Вы можете вести активный образ жизни, много работать и развлекаться. Главное не перегружать чрезмерно сердечно-сосудистую систему, не допускать длительного переутомления и излишеств в удовольствиях, переедания, несильно увлекаться сладким. Качественное питание в это время имеет особое значение, пренебрежение этим пунктом может плохо отразиться и на вашей внешности.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 марта 2020 для Рыб

    Творческий, активный период, планеты дают возможности для самореализации, обретения популярности. Могут оказаться удачными рискованные решения относительно работы и денег. Хорошо пойдет предпринимательская деятельность, особенно шоу-бизнес, организация разного рода развлечений, публичных лекций и выступлений. Деньги может принести деятельность в качестве консультанта и посредника.

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