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Гороскоп на завтра 7 марта: у Тельцов очень непростой день, а Близнецам нужно перестать обвинять окружающих

Гороскоп на завтра 7 марта: у Тельцов очень непростой день, а Близнецам нужно перестать обвинять окружающих
18:49 Сегодня Телеграф

Луна во Льве поможет из любой мелочи сделать маленький праздник, а также повод для повторной встречи, спонтанного свидания, возобновления контакта. Отсутствие контроля и чрезмерной серьезности откроет путь к свободному творчеству.

  • 1

    Овен (27 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Овнов 

    В этот период вам стоит быть мягче и лояльнее. Прежде всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и оказаться в центре событий. Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Тельцов 

    Очень непростой день. Звезды обещают вам еще не одну перипетию событий, которые могут всколыхнуть скрытые на первый взгляд проблемы. Постарайтесь хотя бы не создавать себе новых и решать все конфузы по мере их поступления. Будьте честны и откровенны с близкими людьми, поскольку у них может сложиться неправильное мнение о ваших поступках.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Близнецов 

    Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно будет вечером: вас ждет драгоценный отдых.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Раков

    Довольно подходящее время, чтобы начать планировать собственное будущее. Вот только ограничиваться "я хочу того-то и того-то" не стоит. Постарайтесь создать в своем воображении довольно четкую картину всего, чего хотите добиться. Вы наверняка уже слышали, что мысли материальны. Хороший момент, чтобы это проверить.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Львов   

    Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам поручения от начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли ее вообще совершать?

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Дев  

    Если вы самостоятельно вовремя не позаботитесь о своей собственной выгоде, то никто вам в этом уже не поможет. Постарайтесь не слушать чужих советов, поскольку полезного конкретно для вашей ситуации завтра в них будет мало. В финансовом плане у вас появится возможность взяться за прибыльный проект на работе.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Весов 

    Гармоничный и спокойный период для Весов - проводите максимум времени в кругу родных и близких людей, в разговорах о жизни и философских размышлениях. В первой половине дня могут возникнуть трудности в работе с информацией. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли принесут успех. Вечером помедитируйте или примите расслабляющую ванну.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Скорпионов 

    Возможно, вы почувствуете усталость и утомленность от яркого калейдоскопа событий этого дня. Не расстраивайтесь, вечером у вас появится отличный шанс как следует расслабиться в тишине и покое. Близкие люди окажут вам немалую помощь и поддержку в этом плане. Не стоит соглашаться на шумные мероприятия в темное время суток.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Стрельцов 

    Постарайтесь свести общение к минимуму: Стрельцам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь попасть на удочку лести. Завтра наведите в доме порядок - избавьтесь от старых ненужных вещей. Этот день прекрасно подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Козерогов

    Не самое подходящее время для того, чтобы добиваться успеха посредством приукрашивания реальных событий. Любой обман в этот день будет практически моментально раскрыт, а последствия скажутся на вас не самым приятным образом. Не давайте волю собственному воображению, если не хотите оказаться в двусмысленной ситуации.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Водолеев

    Начинайте только те дела, в успехе которых не сомневаетесь. Избегайте суеты, не принимайте поспешных решений и не позволяйте себе резких суждений в адрес кого бы то ни было. Прежде чем приступить к реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Рыб

    Хорошее время для активной мозговой деятельности. Вы даже не подозреваете обо всех своих талантах. Обстоятельства будут складываться как нельзя лучше для извлечения собственной выгоды. Вот только постарайтесь не слишком наслаждаться остротой ощущений от своей удачливости, поскольку Фортуна, как известно, дама ветренная.

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