Гороскоп на завтра 7 марта: у Тельцов очень непростой день, а Близнецам нужно перестать обвинять окружающих

1 Овен (27 марта – 19 апреля) Гороскоп на 7 марта 2020 для Овнов В этот период вам стоит быть мягче и лояльнее. Прежде всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и оказаться в центре событий. Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 7 марта 2020 для Тельцов Очень непростой день. Звезды обещают вам еще не одну перипетию событий, которые могут всколыхнуть скрытые на первый взгляд проблемы. Постарайтесь хотя бы не создавать себе новых и решать все конфузы по мере их поступления. Будьте честны и откровенны с близкими людьми, поскольку у них может сложиться неправильное мнение о ваших поступках.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 7 марта 2020 для Близнецов Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно будет вечером: вас ждет драгоценный отдых.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 7 марта 2020 для Раков Довольно подходящее время, чтобы начать планировать собственное будущее. Вот только ограничиваться "я хочу того-то и того-то" не стоит. Постарайтесь создать в своем воображении довольно четкую картину всего, чего хотите добиться. Вы наверняка уже слышали, что мысли материальны. Хороший момент, чтобы это проверить.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 7 марта 2020 для Львов Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам поручения от начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли ее вообще совершать?

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 7 марта 2020 для Дев Если вы самостоятельно вовремя не позаботитесь о своей собственной выгоде, то никто вам в этом уже не поможет. Постарайтесь не слушать чужих советов, поскольку полезного конкретно для вашей ситуации завтра в них будет мало. В финансовом плане у вас появится возможность взяться за прибыльный проект на работе.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 7 марта 2020 для Весов Гармоничный и спокойный период для Весов - проводите максимум времени в кругу родных и близких людей, в разговорах о жизни и философских размышлениях. В первой половине дня могут возникнуть трудности в работе с информацией. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли принесут успех. Вечером помедитируйте или примите расслабляющую ванну.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 7 марта 2020 для Скорпионов Возможно, вы почувствуете усталость и утомленность от яркого калейдоскопа событий этого дня. Не расстраивайтесь, вечером у вас появится отличный шанс как следует расслабиться в тишине и покое. Близкие люди окажут вам немалую помощь и поддержку в этом плане. Не стоит соглашаться на шумные мероприятия в темное время суток.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 7 марта 2020 для Стрельцов Постарайтесь свести общение к минимуму: Стрельцам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь попасть на удочку лести. Завтра наведите в доме порядок - избавьтесь от старых ненужных вещей. Этот день прекрасно подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 7 марта 2020 для Козерогов Не самое подходящее время для того, чтобы добиваться успеха посредством приукрашивания реальных событий. Любой обман в этот день будет практически моментально раскрыт, а последствия скажутся на вас не самым приятным образом. Не давайте волю собственному воображению, если не хотите оказаться в двусмысленной ситуации.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 7 марта 2020 для Водолеев Начинайте только те дела, в успехе которых не сомневаетесь. Избегайте суеты, не принимайте поспешных решений и не позволяйте себе резких суждений в адрес кого бы то ни было. Прежде чем приступить к реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.